تقرير: تصريحات تشافي عن ميسي أثارت غضب المحيطين باللاعب

قال غاستون إيدول، مراسل قناة "TyC sports"، إن وكلاء الأرجنتيني ليونيل ميسي أعربوا عن عدم فهمهم للتصريحات التي أدلى بها تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، مؤخرًا بشأن إمكانية عودة اللاعب لصفوف "البلوغرانا".

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، ولا يوجد أي اتفاق بين الطرفين حتى الآن بشأن التجديد.

وكان تشافي قد قال في تصريحات تلفزيونية لقناة "TV3"، مساء الثلاثاء: "عودة ميسي تعتمد بنسبة 99% عليه نفسه، اللاعب له اليد العليا، ومع ذلك، مع كل دقيقة تمر بمستقبل ميسي يبدو أنه بعيد جدًا عن نادي برشلونة، الأمر الذي يثير حزن العديد من الجماهير".