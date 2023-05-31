تقرير: تصريحات تشافي عن ميسي أثارت غضب المحيطين باللاعب
قال غاستون إيدول، مراسل قناة "TyC sports"، إن وكلاء الأرجنتيني ليونيل ميسي أعربوا عن عدم فهمهم للتصريحات التي أدلى بها تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، مؤخرًا بشأن إمكانية عودة اللاعب لصفوف "البلوغرانا".
ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، ولا يوجد أي اتفاق بين الطرفين حتى الآن بشأن التجديد.
وكان تشافي قد قال في تصريحات تلفزيونية لقناة "TV3"، مساء الثلاثاء: "عودة ميسي تعتمد بنسبة 99% عليه نفسه، اللاعب له اليد العليا، ومع ذلك، مع كل دقيقة تمر بمستقبل ميسي يبدو أنه بعيد جدًا عن نادي برشلونة، الأمر الذي يثير حزن العديد من الجماهير".
وقال الإعلامي غاستون إيدول في بث عبر قناة على منصة "تويتش"، اليوم الأربعاء، إن "وكلاء ميسي لا يفهمون تصريحات تشافي بأن العودة إلى برشلونة تعتمد على اللاعب؛ لأنه إذا تم إرسال عرض رسمي إلى النجم الأرجنتيني، لكان ليو قد وقع بالفعل لأن أولويته هي نادي برشلونة".
وأضاف: "لكن من برشلونة لا يمكنهم إخبار ميسي متى سيرسلون عرضًا، ليس في غضون أسبوعين ولا في شهرين؛ لأنهم لا يستطيعون تقديم أي ضمانات بأنهم سيفعلون ذلك بنسبة 100%".
وتابع: "بيئة ميسي مرتبكة، لأنهم لا يعرفون حتى متى يجب على ميسي الانتظار، لا يستطيع برشلونة أن يُحدد متى سيرسل عرضًا رسميًّا، لا يقتصر الأمر على موافقة رابطة الدوري الإسباني فحسب، بل يتعين عليهم الوفاء بتلك الخطط أيضًا والتي تشمل بيع اللاعبين".
وكان خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قد أكد في وقت سابق، أن النادي الكتالوني يبذل كل ما في وسعه لاستعادة ليو، رغم معاناة النادي من أزمة مالية خانقة، والتي تمنعه من تسجيل لاعبين جدد قبل تخفيض جزء كبير من فاتورة الأجور.
برشلونة يحتاج لتخفيض 200 مليون يورو من فاتورة الأجور من أجل الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني، قبل أن يقوم بتسجيل لاعبين جدد.
يذكر أن ميسي ارتبط ارتباطا وثيقا بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، الذي غادر صفوفه في 2021 بعد فشل تجديد عقده، لكن الصفقة تبدو معقدة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها البارسا، ليقتحم الهلال السعودي هذا السباق بعرض مغرٍ، بانتظار القرار النهائي للاعب.