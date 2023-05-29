تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد يطالب بالمزيد من الاستثمارات

طالب إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، بالمزيد من الاستثمارات في النادي حتى يكون بوسعه المنافسة على الألقاب، بعدما احتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وحسم يونايتد المركز الثالث برصيد 75 نقطة عقب تعويض تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على فولهام في الجولة الأخيرة من الدوري، أمس الأحد.

ويملك يونايتد، الذي أحرز لقب كأس الرابطة في فبراير/ شباط الماضي، الفرصة لإضافة لقب جديد عندما يصطدم بجاره مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل.