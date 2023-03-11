سجل النرويجي إيرلنغ هالاند هدفا من ضربة جزاء لفريقه مانشستر سيتي في شباك كريستال بالاس، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف هالاند في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

ورفع هالاند رصيده في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي إلى 28 هدفا، ويطارد هاري كين، نجم توتنهام برصيد 20 هدفا، ثم إيفان توني نجم برينتفورد برصيد 15 هدفا، ثم ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد، برصيد 14 هدفا.