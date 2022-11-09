ياكين يعتمد على أصحاب الخبرة في تشكيلة سويسرا النهائية لكأس العالم 2022

سيعتمد مراد ياكين، مدرب سويسرا، على اللاعبين أصحاب الخبرة في كأس العالم لكرة القدم في قطر حيث أعلن اليوم الأربعاء عن أسماء العديد من اللاعبين المخضرمين مثل غرانيت تشاكا وشيردان شاكيري في تشكيلته النهائية التي تضم 26 لاعبا للبطولة المقررة هذا الشهر.

وقال ياكين في بيان: "نعاني من وفرة خيارات في بعض المراكز.

"قدم العديد من اللاعبين عروضا مقنعة في الأسابيع والأشهر الأخيرة لكن في النهاية كان علي اختيار 26 لاعبا. أنا مقتنع بأن هؤلاء اللاعبين الـ26 يمكنهم مساعدتنا في تحقيق أهدافنا".

وتستهل سويسرا مشوارها في كأس العالم أمام الكاميرون في 24 نوفمبر تشرين الثاني وستواجه كذلك البرازيل وصربيا في المجموعة السابعة.