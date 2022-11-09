ياكين يعتمد على أصحاب الخبرة في تشكيلة سويسرا النهائية لكأس العالم 2022
سيعتمد مراد ياكين، مدرب سويسرا، على اللاعبين أصحاب الخبرة في كأس العالم لكرة القدم في قطر حيث أعلن اليوم الأربعاء عن أسماء العديد من اللاعبين المخضرمين مثل غرانيت تشاكا وشيردان شاكيري في تشكيلته النهائية التي تضم 26 لاعبا للبطولة المقررة هذا الشهر.
وقال ياكين في بيان: "نعاني من وفرة خيارات في بعض المراكز.
"قدم العديد من اللاعبين عروضا مقنعة في الأسابيع والأشهر الأخيرة لكن في النهاية كان علي اختيار 26 لاعبا. أنا مقتنع بأن هؤلاء اللاعبين الـ26 يمكنهم مساعدتنا في تحقيق أهدافنا".
وتستهل سويسرا مشوارها في كأس العالم أمام الكاميرون في 24 نوفمبر تشرين الثاني وستواجه كذلك البرازيل وصربيا في المجموعة السابعة.
وفيما يلي التشكيلة:
حراس المرمى: غريغور كوبل - يان زومر - يوناس أوملين - فيليب كون.
المدافعون: مانويل أكانجي - إراي كومارت - نيكو إلفيدي - فابيان شير - سيلفان فيدمر - ريكاردو رودريغيز - إديميلسون فرنانديز.
لاعبو وسط: مايكل أيبشير - شيردان شاكيري - ريناتو شتيفن - غرانيت تشاكا - دينيس زكريا - فابيان فري - ريمو فرويلر - نواه أوكافور - فابيان ريدر - أردون ياشاري.
المهاجمون: بريل إمبولو - روبن فارغاس - جبريل سو - حارس سفيروفيتش - كريستيان فاسناخت.