رسميا.. لويس سواريز ينضم إلى غريميو البرازيلي
أعلن نادي غريميو البرازيلي رسميا ضم الأورغوياني لويس سواريز، صاحب الـ36 عاما، وذلك بعد انتهاء عقده مع نادي ناسيونال قبل أيام من بداية كأس العالم 2022 التي أقيمت مؤخرا في قطر.
ونشر النادي البرازيلي فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر يعلن من خلاله ضم سواريز.
وبدأ سواريز رحلته الاحترافية عام 2006 عندما انتقل من ناسيونال إلى غرونينغين ومنه إلى أياكس أمستردام في العام التالي في الدوري الهولندي.
ثم انتقل إلى ليفربول في عام 2011 وقضى ثلاثة مواسم مع الريدز، ليسجل معه 82 هدفا في 133 مباراة، ويتوج معه بكأس الرابطة الإنجليزية، إضافة إلى التنافس على لقب الدوري حتى آخر جولة في موسم 2014.
وفي عام 2014 انضم من ليفربول إلى برشلونة واستمر في النادي الكتالوني حتى عام 2020 ومنه انتقل إلى أتلتيكو مدريد.
الفترة الأفضل لسواريز تحققت في صفوف برشلونة بين 2014 و2020 حيث سجل 198 هدفا في 283 مباراة، وقاد البلوغرانا لـ 13 بطولة، منها 4 دوريات ولقب في دوري أبطال أوروبا.
وسبق لسواريز الفوز بجائزة هداف الدوري الهولندي مرة، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وهداف الدوري الإنجليزي، والحذاء الذهبي الأوروبي مرتين، وهداف الدوري الإسباني مرة.
ويمتلك سواريز نحو 135 مباراة دولية مع أوروغواي، سجل خلالها 68 هدفا، وشارك في كؤوس العالم 2010 و2014 و2018 و2022 في قطر.