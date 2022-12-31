رسميا.. لويس سواريز ينضم إلى غريميو البرازيلي

وبدأ سواريز رحلته الاحترافية عام 2006 عندما انتقل من ناسيونال إلى غرونينغين ومنه إلى أياكس أمستردام في العام التالي في الدوري الهولندي.

ثم انتقل إلى ليفربول في عام 2011 وقضى ثلاثة مواسم مع الريدز، ليسجل معه 82 هدفا في 133 مباراة، ويتوج معه بكأس الرابطة الإنجليزية، إضافة إلى التنافس على لقب الدوري حتى آخر جولة في موسم 2014.

وفي عام 2014 انضم من ليفربول إلى برشلونة واستمر في النادي الكتالوني حتى عام 2020 ومنه انتقل إلى أتلتيكو مدريد.

الفترة الأفضل لسواريز تحققت في صفوف برشلونة بين 2014 و2020 حيث سجل 198 هدفا في 283 مباراة، وقاد البلوغرانا لـ 13 بطولة، منها 4 دوريات ولقب في دوري أبطال أوروبا.