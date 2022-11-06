غاريث بيل بعد قيادته لوس أنجليس للتتويج بلقب الدوري الأمريكي: أنا بارع في النهائيات

كرر غاريث بيل عادة التسجيل في النهائيات بعد أن أحرز هدفا مؤثرا بالدقيقة 128 في تتويج لوس أنجليس إف.سي بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم لأول مرة يوم السبت.

وقبل نهاية الوقت الإضافي في نهائي الدوري الأمريكي أمام فيلادلفيا يونيون، هز بيل، جناح ريال مدريد السابق، الشباك برأسه ليحسم التعادل 3-3، ثم تفوق لوس أنجليس بركلات الترجيح 3-صفر.

وشارك بيل، البالغ 33 عاما، بديلا في وقت متأخر بالوقت الإضافي بعد أن غاب عن الأدوار الإقصائية بسبب إصابة بالمعصم، لكنه ترك بصمة لن تنسى في لوس أنجليس.

وخلال تجربته مع ريال سجل بيل في مباراتين نهائيتين لدوري أبطال أوروبا، حين هز شباك أتلتيكو مدريد وأحرز ثنائية أمام ليفربول تتضمن ركلة خلفية مذهلة، كما أحرز هدفا شهيرا أمام برشلونة بعد سباق سرعة في نهائي كأس الملك، ليساعد فريقه الإسباني السابق في التتويج بكل هذه الألقاب.