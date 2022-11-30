السعودية تدرس تقديم عرض لتنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع دولتين

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، أن المملكة العربية السعودية لم تقدم أي عرض من أجل استضافة كأس العالم عام 2030، كاشفًا عن خطط المملكة المستقبلية.

وقال الأمير عبد العزيز خلال تصريحات لشبكة "CNN" أثناء تواجده مع بعثة المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022: "ليس لدينا عرض حتى الآن بشأن استضافة كأس العالم 2030، ولكن ما نركز عليه الآن هو تقديم عرض لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026 وكأس آسيا 2027 للرجال".

وتابع: "فزنا أيضًا بعرض استضافة الألعاب الآسيوية عام 2030، لذلك ينصب تركيزنا حاليًا على كيفية تجهيز الملاعب وكيفية تجهيز البنية التحتية لاستضافة هذين الحدثين".