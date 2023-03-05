مبابي يتحدث عن اقتناصه لقب الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان ومستقبله مع الفريق (فيديو)

أصبح كيليان مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بعدما قاد فريقه في تعزيز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي بفارق 11 نقطة "مؤقتا" بالفوز 4-2 على ضيفه نانت، مساء السبت.

وهز مبابي، البالغ 24 عامًا، الشباك خلال دقيقتين بالوقت بدل الضائع ليسجل هدفه 201 بقميص سان جيرمان في جميع المسابقات وكسر التعادل مع إدينسون كافاني.

ونظم النادي احتفالًا قصيرًا بعد صفارة النهاية تضمن رفع صورة ضخمة لمبابي في استاد بارك دي برينس.

وقال مبابي: "من المميز جدًّا وجودي هنا، آخر مرة تحدثت فيها هنا حين أعلنت عن بقائي (بعد تمديد العقد) ومن الشرف لي أن أكون الهداف التاريخي للنادي.

"من الامتياز أن أكون لاعبًا في سان جيرمان وأن ألعب بهذا القميص التاريخي، في أكبر أندية فرنسا".