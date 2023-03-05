مبابي يتحدث عن اقتناصه لقب الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان ومستقبله مع الفريق (فيديو)
أصبح كيليان مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بعدما قاد فريقه في تعزيز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي بفارق 11 نقطة "مؤقتا" بالفوز 4-2 على ضيفه نانت، مساء السبت.
وهز مبابي، البالغ 24 عامًا، الشباك خلال دقيقتين بالوقت بدل الضائع ليسجل هدفه 201 بقميص سان جيرمان في جميع المسابقات وكسر التعادل مع إدينسون كافاني.
ونظم النادي احتفالًا قصيرًا بعد صفارة النهاية تضمن رفع صورة ضخمة لمبابي في استاد بارك دي برينس.
وقال مبابي: "من المميز جدًّا وجودي هنا، آخر مرة تحدثت فيها هنا حين أعلنت عن بقائي (بعد تمديد العقد) ومن الشرف لي أن أكون الهداف التاريخي للنادي.
"من الامتياز أن أكون لاعبًا في سان جيرمان وأن ألعب بهذا القميص التاريخي، في أكبر أندية فرنسا".
وتابع: "أردت كتابة التاريخ في بلدي فرنسا وفي العاصمة باريس التي ولدت بها وأسعى للمزيد والحمد لله لم أسجل أهدافًا عكسية خلال مسيرتي وجميع الأهداف عزيزة على قلبي".
وأردف: "سأحاول زيادة رصيدي التهديفي مع باريس سان جيرمان وستكون البداية من المباراة المقبلة والمهمة ضد بايرن ميونخ".
وكان الفريق الباريسي خسر ذهابًا على ملعبه ووسط جماهيره بهدف، ويتجدد اللقاء لحسم المتأهل لدور الثمانية، مساء الأربعاء المقبل.
وردَّ مبابي على سؤال "هل تربط مستقبلك في النادي بمباراة الأربعاء المقبل أمام بايرن ميونيخ في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال؟ موضحًا: "لو كانت المباراة بمثابة مؤشر على مستقبلي، فأنا لا أفكر في ذلك على الإطلاق، لأن ربط مستقبلي بها، يعني عدم احترامي للنادي، أو إنني سأرحل بعيدًا جدًّا، ولكنني سعيد بوجودي هنا، وحتى الآن لا أفكر في شيء غير صنع الأيام الجميلة لسان جيرمان، وإسعاد الجماهير، واللعب لباريس بالنسبة لشخص مثلي مولود في أحد ضواحيها يعني الكثير وأمر خاص جدًّا، وقلت مرارًا وتكرارًا، إنني أريد كتابة التاريخ هنا في فرنسا موطني وبيتي وفي مدينتي ومع فريقي".
واستطرد النجم الفرنسي: "المشوار لا يزال طويلًا أمامي، أنا هنا أيضًا من أجل الإنجازات الجماعية، أشكر زملائي والأجهزة الفنية وإدارة النادي والجماهير، الذين قدموا لي كل شيء هنا".