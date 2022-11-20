بحضور نجم فرقة BTS.. أبرز المعلومات عن حفل افتتاح كأس العالم 2022

ينتظر عشاق كرة القدم انطلاق كأس العالم قطر 2022، الذي من المقرر أن يبدأ مساء اليوم الأحد، لأول مرة في الشرق الأوسط.

وتحتضن قطر بطولة كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 من ديسمبر المقبل، على 8 ملاعب مجهزة على أعلى مستوى.

وتشهد منافسات كأس العالم 2022، مشاركة 32 منتخبًا، تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، كل واحدة تضم 4 منتخبات.

وفي ما يلي أبرز المعلومات المتعلقة بحفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم.

متى يقام حفل الافتتاح؟

* يقام حفل افتتاح كأس العالم اليوم الأحد قبل المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في مستهل منافسات المجموعة الأولى.

* من المقرر أن ينطلق الحفل في الساعة 5:40 بتوقيت قطر، ويتوقع أن يستمر لمدة 30 دقيقة.

* تبدأ مباراة قطر والإكوادور الساعة (السابعة مساء بالتوقيت المحلي).

* في البداية، كان من المقرر أن يقام الحفل قبل مباراة قطر التي كانت ستقام 21 نوفمبر، ما كان سيؤدي إلى موقف غريب تقام فيه مباراتان قبل حفل الافتتاح، وتقرر بعد ذلك تقديم موعد مباراة قطر إلى 20 نوفمبر تشرين الثاني.

أين يقام حفل الافتتاح؟

* يقام حفل الافتتاح في ملعب البيت الواقع على بعد 40 كيلومترا شمالي الدوحة والذي يسع 60 ألف متفرج.

* استاد البيت هو الأبعد بين ملاعب كأس العالم عن وسط الدوحة وهو أحد أكبر ملاعب البطولة ومزود بسقف قابل للطي.