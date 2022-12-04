ميسي ينفعل على مدافع أستراليا (صور)

انفعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على مدافع منتخب أستراليا، خلال المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، في دور الـ16 بكأس العالم 2022.

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة محاولة ميسي استخلاص الكرة من مدافع أستراليا، ليتدخل معه الأخير بقوة ولكن ميسي حاول إبعاده وانفعل عليه، ليتدخل الحكم لتهدئة الثنائي.

ومنح ميسي التقدم لمنتخب بلاده على حساب أستراليا، مساء اليوم السبت، بملعب أحمد بن علي، في ثمن نهائي مونديال قطر 2022.