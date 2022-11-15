تأكد غياب ساديو ماني عن أولى مباريات السنغال في كأس العالم 2022

نقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول في الاتحاد السنغالي لكرة القدم قوله إن المهاجم ساديو ماني سيغيب عن "المباريات الأولى" لكأس العالم في قطر بسبب الإصابة.

وانضم المهاجم البالغ من العمر 30 عاما لتشكيلة السنغال المكونة من 26 لاعبا لكأس العالم، والتي تنطلق يوم الأحد، رغم إصابته في الساق اليمنى خلال اللعب مع فريقه بايرن ميونخ الألماني قبل البطولة.

وقال أليو سيسيه، مدرب السنغال، إن ماني، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم هذا العام، لا يحتاج لجراحة لكن آماله في اللعب أمام هولندا في 21 نوفمبر تشرين الثاني تبدو ضعيفة.

وأضاف: "قررت استدعاءه لأننا جربنا ذلك مع إسماعيلا سار أثناء كأس أمم أفريقيا ونجح الأمر".

وتابع: "ماني سيخضع لعدة اختبارات هذا الأسبوع، إنه لا يحتاج إلى عملية جراحية وهذا خبر سار. سيستغرق الأمر من أسبوع إلى 10 أيام لمعرفة كيف يسير التعافي".

وقال عبدولاي سو المسؤول في الاتحاد السنغالي: "سيتعين علينا خوض المباريات الأولى في غياب ساديو ومحاولة الفوز لأن الفريق يملك 25 لاعبا آخر.

"لم يكن أحد يريد ذلك، لكن هذا ما حدث لنا".