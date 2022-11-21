فيديو يكشف الكواليس.. هل التقى النجمان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في إعلانهما الأخير؟ (شاهد)

أثارت الصورة المشتركة بين النجمين العالميين البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، في إعلان تجاري لشركة "لوي فيتون" الجدل بشأن صحة تواجدهما معا خلال تصويره.

وكتبت الشركة عبر "تويتر" تعليقا على الصورة: "النصر هو حالة ذهنية، بالإضافة إلى تقليد طويل في صناعة جذوع الكؤوس الرياضية الأكثر شهرة في العالم. تحتفل الدار اليوم باثنين من أكثر لاعبي كرة القدم موهبة".

ونشرت الشركة العالمية لماركات الجلود فيديو يكشف كواليس تصوير الإعلان والصورة ولم يظهر خلاله تواجد النجمين معا، حيث صورت تصريحات النجمين كل على حدة، أحدهما باللغة الإسبانية (ميسي)، والثاني باللغة الإنجليزية (كريستيانو رونالدو).

وخلال الفيديو، افتتح رونالدو الحديث قائلا: "هذه ستكون كأس العالم الخامسة لي، لذا أعتقد أنها إنجاز عظيم".

ورد ميسي: "ستكون هذه هي كأس العالم الخامسة لي. أكثر ذكرى لا تنسى بالنسبة لي هي إشادة الشعب الأرجنتيني. لقد كان انتصارًا عظيمًا بالنسبة لي".

وقال رونالدو عن لحظته التي لا تنسي: "حين توجت بأول لقب مع منتخب بلادي البرتغال".

فيما أضاف نجم باريس سان جيرمان: "أعتقد أنه من المذهل أن الكؤوس تنقل في حقائب لوي فيتون".

ويرد رونالدو: "النصر ينقل من خلال لوي فيتون، أعرف تاريخه في الجولات الكبرى، هذا مذهل".

ويتابع ميسي: "هذه الكأس مهمة للغاية، إنها أعظم جائزة على الإطلاق في كرة القدم، إنها تستحق الأفضل من الأفضل".

وأردف: "لقد قضينا وقتًا ممتعًا أثناء التصوير. لقد كانت تجربة رائعة بالنسبة لي، وقد استمتعت حقًا بالمجيء إلى هنا".

وأكد رونالدو: "هذا عظيم، أنا ممتن جدًا لكوني جزءًا من العائلة".