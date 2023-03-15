صحف رياضية: ليفربول يحلم بمعجزة.. محمد صلاح سيلعب ضد لعنته.. وخماسية من هالاند

ركزت الصحيفة على تصريحات جيرارد بيكيه دفاعًا عن برشلونة في قضية نيغريرا، وكتبت: "بيكيه يدافع عن برشلونة في قضية نيغريرا: إنها مؤامرة".

الصحيفة تحدثت عن أخبار برشلونة، وكتبت: "اجتماع خوان لابورتا وخورخي مينديز".

كما اهتمت بتأهل مانشستر سيتي وإنتر ميلان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "هالاند يضع مانشستر سيتي في ربع النهائي بتسجيل خماسية"، و"إنتر ميلان يصمد ويستمر في أوروبا".

كما اهتمت الصحيفة بمباراة ريال مدريد وليفربول في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "ليفربول يحلم بمعجزة في سانتياغو بيرنابيو".