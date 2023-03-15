صحف رياضية: ليفربول يحلم بمعجزة.. محمد صلاح سيلعب ضد لعنته.. وخماسية من هالاند

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي 7-0 على لايبزيغ وتأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتسجيل إرلينغ هالاند 5 أهداف.
الصحيفة اهتمت بمباراة ريال مدريد وليفربول في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "دع الليالي العظيمة تستمر".
كما اهتمت الصحيفة بقضية برشلونة ونيغريرا، وكتبت: "قضية نيغريرا: الملف تحول إلى المدعي العام لقضايا الفساد".
غلاف صحيفة ماركا
سبورت: بيكيه يدافع عن برشلونة في قضية نيغريرا
ركزت الصحيفة على تصريحات جيرارد بيكيه دفاعًا عن برشلونة في قضية نيغريرا، وكتبت: "بيكيه يدافع عن برشلونة في قضية نيغريرا: إنها مؤامرة".
الصحيفة تحدثت عن أخبار برشلونة، وكتبت: "اجتماع خوان لابورتا وخورخي مينديز".
كما اهتمت بتأهل مانشستر سيتي وإنتر ميلان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "هالاند يضع مانشستر سيتي في ربع النهائي بتسجيل خماسية"، و"إنتر ميلان يصمد ويستمر في أوروبا".
كما اهتمت الصحيفة بمباراة ريال مدريد وليفربول في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "ليفربول يحلم بمعجزة في سانتياغو بيرنابيو".
غلاف صحيفة سبورت
موندو ديبورتيفو: "الوحش هالاند يسجل 5 أهداف في 37 دقيقة"
ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق الانتقالات وتطورات قضية نيغريرا، وكتبت: "اجتماع مع خورخي مينديز".
الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر سيتي 7-0 على لايبزيغ والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتسجيل هالاند 5 أهداف، وكتبت: "الوحش هالاند يسجل 5 أهداف في 37 دقيقة فقط".
كما اهتمت بمباراة ريال مدريد وليفربول في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: "ريال مدريد يستعيد كريم بنزيما لكن لا يثق في ليفربول رغم الفوز 5-2 في الذهاب".
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
آس: إنذار أحمر
ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد وليفربول في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وكتبت: "إنذار أحمر"، يدعو أنشيلوتي إلى أقصى قدر من الاهتمام بتشكيلته رغم الفوز 5-2 في مباراة الذهاب: "لن نُجري حسابات، نريد أن نصعد إلى القمة".
- محمد صلاح سيلعب ضد لعنته: لم يهزم ريال مدريد قط.
- فينيسيوس سيلعب ضد ضحيته المفضلة.
الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر سيتي 7-0 على لايبزيغ والتأهل لربع النهائي مع خماسية هالاند، وكتبت: "خماسية من هالاند".
كما اهتمت الصحيفة بتطورات قضية نيغريرا وبرشلونة، وكأس العالم للأندية 2025، وكتبت: "كأس العالم للأندية 2025 بـ32 فريقا".
غلاف صحيفة آس
ذا صن: هالاند يحطم الأرقام القياسية
ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي 7-0 على لايبزيغ وتأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وخماسية إرلينغ هالاند، وكتبت: " حطم هالاند ذو الخمسة نجوم الأرقام القياسية ليدخل مانشستر سيتي إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا".
الصحيفة اهتمت بنهائيات كأس العالم 2026، وكتبت: "104 مباراة في كأس العالم".
غلاف صحيفة ذا صن
ليكيب: " E.T هالاند"
ركزت الصحيفة على تسجيل إرلينغ هالاند 5 أهداف في فوز مانشستر سيتي على لايبزيغ 7-0، وتأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وعنونت: "" E.T هالاند"، في إشارة إلى الشخصية الفضائية الشهيرة في فيلم " E.T".
الصحيفة اهتمت بمباراة ريال مدريد وليفربول في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: "كريم بنزيما".
غلاف صحيفة ليكيب
لاغازيتا ديللو سبورت: "إنتر يعبر"
تطرقت الصحيفة للحديث عن تأهل إنتر لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، وعنونت: "إنتر يعبر"، الفريق في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 12 عاماً.. قاوموا ضغط بورتو.