تقرير: النصر السعودي يفاوض بيليغريني لقيادة الفريق
كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي دخل في مفاوضات جادة مع التشيلي مانويل بيليغريني، لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي رودي غارسيا.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ"، اليوم السبت، فإن النصر يستهدف التعاقد مع بيليغريني لقيادة "العالمي" في الموسم الجديد.
ويملك بيليغريني، صاحب الـ69 عاماً، سيرة تدريبية مميزة، حيث سبق له أن درب نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، وسبق له تدريب عدة فرق عريقة منها منتخب تشيلي، أما على مستوى الأندية فتولى تدريب أندية ريال مدريد، وفياريال، ومالاغا من إسبانيا، إضافة إلى مانشستر سيتي من إنجلترا، وريفر بليت من الأرجنتين، وآخر فريق دربه فريق ريال بيتيس منذ عام 2020.
ويستعد النصر للدخول إلى معسكر إعدادي للموسم الجديد في البرتغال الذي سينطلق في الـ3 من يوليو، الشهر المقبل، ويتوجه بعدها الفريق للمشاركة في دورة دولية ودية في مدينة أوساكا اليابانية أواخر الشهر نفسه بعد أن تلقى دعوة رسمية من اللجنة المنظمة للبطولة.
وسيلعب النصر في جولته الآسيوية في اليابان مباراتين وديتين، في الجولة التي ستبدأ في الفترة من 21 يوليو حتى الـ29 من الشهر ذاته، حيث سيلعب أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الـ25 من يوليو، فيما يواجه إنتر ميلان الإيطالي في الـ27 من يوليو على أن يعود بعدها للرياض، حيث سيبدأ مشواره في الموسم الجديد بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان العربية للأندية التي تستضيفها المملكة في الـ20 من يوليو وحتى الـ6 من أغسطس، والذي سيلعب فيها ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب: الاتحاد المنستيري التونسي، الزمالك المصري، والشباب السعودي.
ولم يحقق "العالمي" هذا الموسم أي بطولات، وحقق المركز الثاني في منافسات دوري روشن للمحترفين، برصيد 67 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد بطل المسابقة.