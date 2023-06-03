تقرير: النصر السعودي يفاوض بيليغريني لقيادة الفريق

ويستعد النصر للدخول إلى معسكر إعدادي للموسم الجديد في البرتغال الذي سينطلق في الـ3 من يوليو، الشهر المقبل، ويتوجه بعدها الفريق للمشاركة في دورة دولية ودية في مدينة أوساكا اليابانية أواخر الشهر نفسه بعد أن تلقى دعوة رسمية من اللجنة المنظمة للبطولة.

وسيلعب النصر في جولته الآسيوية في اليابان مباراتين وديتين، في الجولة التي ستبدأ في الفترة من 21 يوليو حتى الـ29 من الشهر ذاته، حيث سيلعب أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الـ25 من يوليو، فيما يواجه إنتر ميلان الإيطالي في الـ27 من يوليو على أن يعود بعدها للرياض، حيث سيبدأ مشواره في الموسم الجديد بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان العربية للأندية التي تستضيفها المملكة في الـ20 من يوليو وحتى الـ6 من أغسطس، والذي سيلعب فيها ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب: الاتحاد المنستيري التونسي، الزمالك المصري، والشباب السعودي.

ولم يحقق "العالمي" هذا الموسم أي بطولات، وحقق المركز الثاني في منافسات دوري روشن للمحترفين، برصيد 67 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد بطل المسابقة.