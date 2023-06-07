تقرير: النصر يعتزم تقديم عرض لضم الحارس هوغو لوريس لمدة موسمين
كشف الصحفي الرياضي التركي أكرم كونور، أن نادي النصر السعودي قدم عرضا للفرنسي هوغو لوريس، حارس مرمى توتنهام، الذي أعلن مؤخرا رغبته في الحديث مع إدارة ناديه الإنجليزي لمنحه حرية الرحيل في الميركاتو المقبل.
وقال أكرم كونور، عبر حسابه الموثق على تويتر، اليوم الأربعاء، إن "النصر يتحقق من حالة هوغو لوريس، البالغ من العمر 36 عامًا، ثم سيعرض عليه عقدًا لمدة عامين".
وكان "لوريس" أكد مؤخرا أنه يدرس مسألة رحيله عن صفوف النادي الإنجليزي، رغم أن عقده الحالي سينتهي بعد عام.
ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للحارس الفرنسي مع توتنهام في صيف 2024.
وقال لوريس في تصريحات نشرتها شبكة "getfootballnewsfrance": "لقد وصلنا إلى لحظة مهمة، سواء بالنسبة للنادي أو لي، إنها نهاية حقبة".
وأضاف: "لدي رغبة في شيء آخر، سأدرس بعناية ما هو ممكن، ومع ذلك لم أنس أنه لا يزال أمامي عام على عقدي مع توتنهام. في كرة القدم، من الصعب دائمًا توقع ما سيحدث، أهم شيء هو أن أجد مشروعًا أتألق من خلاله".
هوغو لوريس انضم إلى توتنهام قادمًا من أولمبيك ليون في 2012 ليستمر لمدة 11 عامًا، لم ينجح خلالها في تحقيق أي بطولات مع الفريق.
ولعب "لوريس" بقميص توتنهام 447 مباراة في مختلف البطولات، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 151 مباراة، بينما استقبل 508 أهداف.
وما زالت الأحاديث دائرة بقوة خلال هذه الأيام مع اشتعال الميركاتو الصيفي ودخول أندية الدوري السعودي بقوة لخطف عدة لاعبين عالميين، كان أولهم كريستيانو رونالدو، الذي انضم للنصر، وتبعه الفرنسي كريم بنزيما الذي انضم أمس للاتحاد، فيما يسعى نادي الهلال لضم ليونيل ميسي.