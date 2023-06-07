تقرير: النصر يعتزم تقديم عرض لضم الحارس هوغو لوريس لمدة موسمين

وكان "لوريس" أكد مؤخرا أنه يدرس مسألة رحيله عن صفوف النادي الإنجليزي، رغم أن عقده الحالي سينتهي بعد عام.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للحارس الفرنسي مع توتنهام في صيف 2024.

وقال لوريس في تصريحات نشرتها شبكة "getfootballnewsfrance": "لقد وصلنا إلى لحظة مهمة، سواء بالنسبة للنادي أو لي، إنها نهاية حقبة".

وأضاف: "لدي رغبة في شيء آخر، سأدرس بعناية ما هو ممكن، ومع ذلك لم أنس أنه لا يزال أمامي عام على عقدي مع توتنهام. في كرة القدم، من الصعب دائمًا توقع ما سيحدث، أهم شيء هو أن أجد مشروعًا أتألق من خلاله".