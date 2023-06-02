مدرب اتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية: نريد دخول التاريخ

قال عبد الحق بن شيخة، مدرب اتحاد العاصمة الجزائري، إنه عازم على قيادة فريقه لدخول التاريخ عندما يستضيف يانغ أفريكانز، غدا السبت، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، مشيرا إلى أن تسجيل هدف مبكر سيكون كلمة السر أمام الفريق التنزاني.

وكان الفريق الجزائري قد حقق فوزا ثمينا 2-1 في لقاء الذهاب الذي أقيم في 28 مايو أيار الماضي، ليقترب من حصد أول لقب قاري له.

وقال بن شيخة في مؤتمر صحفي عشية المواجهة: "تفكيرنا إيجابي، إذ إننا على بعد 90 دقيقة من دخول تاريخ النادي، نحن أقوياء، ولا يمكننا التفريط في اللقب على ملعبنا، وأمام جماهيرنا".