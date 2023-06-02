مدرب اتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية: نريد دخول التاريخ
قال عبد الحق بن شيخة، مدرب اتحاد العاصمة الجزائري، إنه عازم على قيادة فريقه لدخول التاريخ عندما يستضيف يانغ أفريكانز، غدا السبت، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، مشيرا إلى أن تسجيل هدف مبكر سيكون كلمة السر أمام الفريق التنزاني.
وكان الفريق الجزائري قد حقق فوزا ثمينا 2-1 في لقاء الذهاب الذي أقيم في 28 مايو أيار الماضي، ليقترب من حصد أول لقب قاري له.
وقال بن شيخة في مؤتمر صحفي عشية المواجهة: "تفكيرنا إيجابي، إذ إننا على بعد 90 دقيقة من دخول تاريخ النادي، نحن أقوياء، ولا يمكننا التفريط في اللقب على ملعبنا، وأمام جماهيرنا".
وأضاف: "أفضل سيناريو يمكننا توقعه في هذا النهائي هو دخول المباراة بقوة وتسجيل هدف مبكر، لقد حاولنا تحفيز لاعبينا بالقدر اللازم، والجميع على أتم الجاهزية".
وتابع: "نحافظ على هدوء أعصابنا، وفي نفس الوقت على ثقة كبيرة في قدراتنا، بدليل أن كل اللاعبين يرغبون في لعب هذا النهائي".
وأردف: "لا يمكننا التفريط بأي ثمن في هذا اللقب مهما كان الوضع، وعلينا إثبات ذلك في الميدان".
وفي نفس المؤتمر الصحفي، قال المدافع زين الدين بلعيد: "أتمنى أن نكون في الموعد وتقديم ما يجب للفوز بالكأس الأفريقية، وكلمتي للأنصار هي يجب أن يقفوا معنا مثلما عهدناهم في كل موعد، فهم اللاعب رقم 12".