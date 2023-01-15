وفاة شايع النفيسة نجم المنتخب السعودي الأسبق

توفي، اليوم الأحد، شايع النفيسة نجم المنتخب السعودي الأسبق، عن عمر يناهز الـ61 عاما.

ونعى الراحل العديد من لاعبي كرة القدم القدامى، وقال نواف التمياط، نجم الهلال السابق، عبر حسابه على تويتر: "رحم الله الكابتن الخلوق شايع النفيسة وغفر له وأسكنه فسيح جناته، اللهم يا حي يا قيوم يمّن كتابه ويسرّ حسابه وثّبت على الصراط أقدامه واجعل قبره روضة من رياض الجنة.. خالص العزاء لأسرته ومحبيه وإنا لله وإنا إليه راجعون".