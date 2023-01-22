بحضور والدته.. أشرف حكيمي يحصد جائزة الشخصية الرياضية في حفل صناع الترفيه (فيديو)

وتم الكشف عن المرشحين للجائزة، حيث جاء أشرف حكيمي إلى جوار ثنائي المنتخب السعودي والهلال، الحارس محمد العويس والجناح سالم الدوسري، فضلا عن سائق السيارات الشهير السعودي يزيد الراجحي.

وصعد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية إلى المسرح للكشف عن هوية الفائز، حيث أعلن حصول أشرف حكيمي على الجائزة.

والتفت تركي آل الشيخ لحضور والدة حكيمي ليطلب منها الصعود إلى المسرح للاحتفال بحصول نجلها على الجائزة في لقطة رائعة.

يذكر أن حكيمي لعب دورا مهما في تحقيق المغرب لإنجاز تاريخي في كأس العالم الأخيرة، بعدما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحتل المركز الرابع في تاريخ المونديال.

حكيمي تواجد أيضا في السعودية، وذلك بعد تتويج ناديه بكأس موسم الرياض، في المباراة التي جمعتهم بنجوم النصر والهلال السعوديين، الخميس الماضي، والتي انتهت لصالح الفريق الباريسي بخمسة أهداف مقابل أربعة.