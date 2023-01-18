خليجي 25.. إيقاف مهدي فيصل لاعب البحرين بسبب حركة غير لائقة بعد مباراة عُمان
أعلنت لجنة الانضباط التابعة لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" إيقاف مهدي فيصل آل حميدان، لاعب منتخب البحرين، 3 مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه، لما بدر منه بعد نهاية مواجهة منتخب بلاده لنظيره أمام البحرين، في نصف نهائي البطولة.
وأوضحت اللجنة عبر حساب البطولة الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن مهدي فيصل تم توقيع غرمة مالية عليه قدرها 8 آلاف ريال قطري، بسبب حركة غير لائقة بعد نهاية مباراة منتخبي عُمان والبحرين في نصف نهائي خليجي 25، وذلك استنادًا للمادة رقم 61، الفقرة الثانية من لائحة لجنة الانضباط باتحاد كأس الخليج العربي.
وتم تداول فيديو للاعب وهو يشير بعلامة الرشوة عقب المباراة، وهي اللقطة التي تسببت في إثارة الجدل بشأن ما يقصده اللاعب، ما استدعى إيقافه من قبل لجنة الانضباط.
وتغلّب منتخب عُمان على منافسه البحريني بهدف دون ردٍ، يوم الإثنين، في نصف نهائي بطولة خليجي 25 المقامة في العراق.
وسجّل جميل اليحمدي هدف المباراة الوحيد من تسديدة قوية في وقت متأخر بالدقيقة 83، جعل مهمة التعديل صعبة جدًا على البحرين.
وسيلتقي منتخب عُمان في نهائي البطولة أمام نظيره العراقي الذي تجاوز منتخب قطر 2-1.
وتواجه منتخب عُمان مع العراق في افتتاح البطولة وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بلا أهداف.
وكانت البحرين توّجت بلقب النسخة الماضية بفوزها على السعودية في النهائي 1-0.
وتنتهي منافسات البطولة، يوم 19 من شهر يناير الجاري، حيث يقام اللقاء النهائي لبطولة كأس الخليج العربي، يوم الخميس المقبل، على ملعب البصرة الدولي.
ويعد المنتخب الكويتى الأكثر تتويجًا بالبطولة، حيث فاز بها برصيد 10 مرات، فيما يحتل المنتخب القطرى المركز الثاني حيث أحرز اللقب 3 مرات متساويًا مع منتخبى السعودية والعراق.