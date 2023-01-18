خليجي 25.. إيقاف مهدي فيصل لاعب البحرين بسبب حركة غير لائقة بعد مباراة عُمان

أعلنت لجنة الانضباط التابعة لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" إيقاف مهدي فيصل آل حميدان، لاعب منتخب البحرين، 3 مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه، لما بدر منه بعد نهاية مواجهة منتخب بلاده لنظيره أمام البحرين، في نصف نهائي البطولة.

وأوضحت اللجنة عبر حساب البطولة الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن مهدي فيصل تم توقيع غرمة مالية عليه قدرها 8 آلاف ريال قطري، بسبب حركة غير لائقة بعد نهاية مباراة منتخبي عُمان والبحرين في نصف نهائي خليجي 25، وذلك استنادًا للمادة رقم 61، الفقرة الثانية من لائحة لجنة الانضباط باتحاد كأس الخليج العربي.