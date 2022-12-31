الهلال السوداني يتراجع عن استضافة مباريات المريخ بملعب "الجوهرة الزرقاء" في دوري أبطال أفريقيا

اتخذ مجلس إدارة نادي الهلال السوداني قرارا بالاعتذار عن استضافة مباريات المريخ السوداني في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد الاطلاع بالتفاصيل والصور والأرقام على حجم التجاوزات التي حدثت من الجماهير في الديربي الذي جمعهما، يوم الخميس الماضي.

وكان نادي المريخ السوداني، قد لعب مبارياته في الموسم الماضي في العاصمة المصرية، القاهرة.

ولكن هذا الموسم اختار لعب مبارياته على ملعب الهلال، قبل أن يتراجع مجلس إدارة الأخير.

ويلعب الزمالك أمام المريخ السوداني أحد يومي 17 و18 فبراير في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بينما تقام مباراة الإياب بين الفريقين أحد يومي 31 مارس و1 أبريل المقبلين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات الأفريقي.

وقرر مجلس الهلال السوداني إرسال خطابات رسمية لـ"كاف" والاتحاد السوداني ونادي المريخ يفيد فيه بتعذر استضافة مباريات الأخير في البطولة الأفريقية.

ويقع فريق المريخ السوداني في المجموعة الرابعة رفقة فريق الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي.