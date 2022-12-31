الهلال السوداني يتراجع عن استضافة مباريات المريخ بملعب "الجوهرة الزرقاء" في دوري أبطال أفريقيا
اتخذ مجلس إدارة نادي الهلال السوداني قرارا بالاعتذار عن استضافة مباريات المريخ السوداني في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد الاطلاع بالتفاصيل والصور والأرقام على حجم التجاوزات التي حدثت من الجماهير في الديربي الذي جمعهما، يوم الخميس الماضي.
وكان نادي المريخ السوداني، قد لعب مبارياته في الموسم الماضي في العاصمة المصرية، القاهرة.
ولكن هذا الموسم اختار لعب مبارياته على ملعب الهلال، قبل أن يتراجع مجلس إدارة الأخير.
ويلعب الزمالك أمام المريخ السوداني أحد يومي 17 و18 فبراير في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بينما تقام مباراة الإياب بين الفريقين أحد يومي 31 مارس و1 أبريل المقبلين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات الأفريقي.
وقرر مجلس الهلال السوداني إرسال خطابات رسمية لـ"كاف" والاتحاد السوداني ونادي المريخ يفيد فيه بتعذر استضافة مباريات الأخير في البطولة الأفريقية.
ويقع فريق المريخ السوداني في المجموعة الرابعة رفقة فريق الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي.
وأوضح نادي الهلال في بيانه الرسمي، الذي أصدره، اليوم السبت، أن منشآته تعرضت لأضرار بالغة من قبل جمهور المريخ خلال القمة حيث تم تحطيم 513 مقعدا في الجهة الجنوبية من الملعب، والتي كان يتواجد بها ألتراس المريخ إضافة إلى تحطيم 5 مقاعد في المقصورة الرئيسية بجانب اللافتات المسيئة التي رفعها الألتراس.
وأوضح البيان أنه تم الاعتداء على اثنين من جماهير الهلال، وعليه قرر مجلس الإدارة العدول عن قراره السابق بالسماح للمريخ باللعب على ملعبه وذلك حفاظا على مكتسباته.
وتعادل الهلال وضيفه المريخ سلبيا، في ديربي النيلين المتوتر الذي أقيم، يوم الخميس، بإستاد الجوهرة الزرقاء، ضمن الأسبوع 17 والآخير من الدور الأول للدوري السوداني الممتاز.
ورفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة، متصدرا المسابقة ولديه 3 مباريات مؤجلة، كما ارتفع رصيد المريخ إلى 30 نقطة، في المركز الثالث ويمتلك 4 مباريات مؤجلة.
ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الزومة يوم الإثنين قبل خوض مباريات دوري أبطال أفريقيا أمام ماميلودي صن داونز والأهلي وكوتون سبورت في دور الـ16.
أما المريخ فمن المقرر أن يواجه حي العرب بورتسودان يوم الإثنين قبل مواجهة الترجي والزمالك وشباب رياضي بلوزداد في دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.