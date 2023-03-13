حسين عبدالغني: لا أتمنى أن يسجل في تاريخ الأهلي السعودي أن يكون بطلا لـ"دوري يلو" (فيديو)

تمنى حسين عبدالغني، لاعب الأهلي السعودي السابق، أن يتأهل "الراقي" لدوري المحترفين السعودي الموسم المقبل ولكن دون أن يكون بطلا لدوري الدرجة الأولى "دوري يلو"، الذي هبط إليه الموسم الماضي.

وسقط الأهلي أمام ضيفه الرياض بنتيجة (0-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى، مساء أمس الأحد.

وتجمد رصيد الأهلي عند 52 نقطة من 25 مباراة، ليبقى في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى، بفارق نقطتين عن الحزم، الذي يواجه أحد في مباراة الجولة الخامسة والعشرين، بينما رفع الرياض رصيده إلى 48 نقطة، ليحتل المركز الثالث.

وعلق عبدالغني على خسارة "الراقي"، في تصريحات تلفزيونية، قائلا: "الخسارة للأهلي لا تعني شيئا، لأنه عندما كان يفوز الفريق لا يقدم الأداء الجيد، لذا أتمنى أن يصعد الأهلي دون أن يحصد لقب دوري يلو، حتى لا تسجل في تاريخه كبطل لهذه المسابقة".