بث مباشر قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ينتظر عشاق كرة القدم العربية والأفريقية انطلاق مراسم قرعة الدور ثمن النهائي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، التي ستقام، ظهر اليوم الإثنين، بالقاهرة.

وأسفرت قرعة قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية عن مواجهات قوية.

نتائج قرعة الكونفدرالية:

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري - مارومو غالانتس - الأخضر - سان إلوا لوبو الكونغولي.

المجموعة الثانية: أسيسك ميموزا - ديابل نوار المالي - ريفر يونايتد - تيما بيمبي الكونغولي.

المجموعة الثالثة: بيراميدز المصري - أسكو كارا التوغولي - فيوتشر المصري - الجيش الملكي المغربي.

المجموعة الرابعة: مازيمبي - اتحاد المنستيري التونسي - يانغ أفريكانز - ريال باماكو المالي.

وكان الوداد المغربي آخر من توج بلقب دوري الأبطلال بعد تغلبه على الأهلي المصري في المباراة النهائية بنتيجة 2-0.

وتشهد منافسات دور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا مشاركة 9 فرق عربية وهي الأهلي والزمالك من مصر، الوداد والرجاء من المغرب، والهلال والمريخ من السودان بجانب الترجي الرياضي التونسي، وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل من الجزائر.

وصن داونز الجنوب أفريقي، والقطن الكاميروني، وفايبرز الأوغندي، وسيمبا التنزاني، وحوريا كوناكري الغيني، وبترو أتلتيكو الأنجولي، وفيتا كلوب الكونغولي.