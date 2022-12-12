بث مباشر قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
ينتظر عشاق كرة القدم العربية والأفريقية انطلاق مراسم قرعة الدور ثمن النهائي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، التي ستقام، ظهر اليوم الإثنين، بالقاهرة.
وأسفرت قرعة قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية عن مواجهات قوية.
نتائج قرعة الكونفدرالية:
المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري - مارومو غالانتس - الأخضر - سان إلوا لوبو الكونغولي.
المجموعة الثانية: أسيسك ميموزا - ديابل نوار المالي - ريفر يونايتد - تيما بيمبي الكونغولي.
المجموعة الثالثة: بيراميدز المصري - أسكو كارا التوغولي - فيوتشر المصري - الجيش الملكي المغربي.
المجموعة الرابعة: مازيمبي - اتحاد المنستيري التونسي - يانغ أفريكانز - ريال باماكو المالي.
وكان الوداد المغربي آخر من توج بلقب دوري الأبطلال بعد تغلبه على الأهلي المصري في المباراة النهائية بنتيجة 2-0.
وتشهد منافسات دور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا مشاركة 9 فرق عربية وهي الأهلي والزمالك من مصر، الوداد والرجاء من المغرب، والهلال والمريخ من السودان بجانب الترجي الرياضي التونسي، وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل من الجزائر.
وصن داونز الجنوب أفريقي، والقطن الكاميروني، وفايبرز الأوغندي، وسيمبا التنزاني، وحوريا كوناكري الغيني، وبترو أتلتيكو الأنجولي، وفيتا كلوب الكونغولي.
نظام القرعة
ويلعب دور الـ16 بنظام المجموعات حيث تقسم الفرق المتأهلة من دور الـ 32 لأربع مجموعات.
وتجرى القرعة بشكل مفتوح ما يسمح بإمكانية وقوع فريقين من الدولة نفسها في مجموعة واحدة، بعد تقسيم الفرق إلى 4 مستويات.
وجاء تصنيف الفرق على النحو الآتي:
التصنيف الأول: الأهلي (مصر)، الرجاء (المغرب)، الوداد ( المغرب) الترجي (تونس).
التصنيف الثاني: الزمالك (مصر)، صن داونز ( جنوب أفريقيا)، حوريا كوناكري (غينيا)، بترو أتلتيكو (أنجولا).
التصنيف الثالث: الهلال (السودان)، سيمبا (تنزانيا)، شبيبة القبائل (الجزائر)، شباب بلوزداد ( الجزائر).
التصنيف الرابع: المريخ (السودان )، القطن (الكاميرون)، فايبرز (أوغندا)، فيتا كلوب ( الكونغو).
موعد القرعة
تبدأ إجراءات قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية اليوم الإثنين الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مصر، والثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
مواعيد انطلاق دور المجموعات
ومن المنتظر أن تنطلق منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بداية من 10 فبراير المقبل.
وتمتد منافسات ربع نهائي دوري الأبطال حتى الأول من أبريل المقبل، حيث يتأهل الأول والوصيف من كل مجموعة لتقام منافسات ربع النهائي بنظام خروج المهزوم.
أما تصنيف الأندية المشاركة في الكونفدرالية كالآتي:
التصنيف الأول: بيراميدز (مصر) - مازيمبي (الكونغو) - أسيك ميموزا (كوت ديفوار) - اتحاد العاصمة (الجزائر).
التصنيف الثاني: موتيمبا بيمبي (الكونغو) - يانج أفريكانز (تنزانيا) - الجيش الملكي (المغربي) - الاتحاد المنستيري (التونسي).
التصنيف الثالث: سانت إيلوا (الكونغو)- الأخضر (ليبيا) - ريال باماكو (مالي) - ريفرز يونايتد (نيجيريا).
التصنيف الرابع: ديابل نوار (الكونغو) - فيوتشر (مصر) - مارومو جالانتس (جنوب أفريقيا) - أسكو كارا (توجو).