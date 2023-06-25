فاروق جعفر يتحدث عن أزمة توقيع نجله لنادي بيراميدز (فيديو)
تحدث فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك الأسبق، عن أزمة نجله سيف، لاعب الفريق الأبيض الحالي، بعدما تردد عن توقيعه لنادي بيراميدز لمدة 4 مواسم، رغم اتفاق مسؤولي الزمالك معه على التجديد خلال الفترة الماضية بشكل رسمي.
وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الصادر بحقه حكم بعزله، قد ظهر في فيديو منذ أيام معلنا تمديد التعاقد مع سيف جعفر، في حضور اللاعب، ولكن لم يتم الكشف عن العقد الموقع.
فيما أشار الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عبر برنامجه: "قلنا سابقا إن سيف فاروق توصل لاتفاق فقط للتجديد مع الزمالك ولم يوقع، لأنه تقاضى بالفعل مقدم تعاقده من بيراميدز، وما تأكدنا منه من خلال مصدر في بيراميدز أن سيف فاروق جعفر وقع من شهر ونصف لهم بالفعل وتقاضى مقدما جراء هذا التعاقد والأمور حسمت بتوقيعه".
بينما قال فاروق جعفر، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "سيف لو لم يوقع للزمالك سأغضب ولن أتحدث معه، لم أكن أعلن أنه وقع لبيراميدز الحقيقة، ولكن إن هو تخلى عن النادي ورحل سأغضب جدا، وتحدثت مع حازم فتوح، وكيل نجلي، بهذا الشأن وزعقت له".
وأضاف: "حتى لو سيف يشعر أنه مش واخد حقه، لكن إحنا أولاد النادي وتربينا فيه، وكان نفسي وكيل ابني يكلمني ويفهمني الوضع حتى لا ندخل في هذه الدوامة، وكنت أعتقد أنه استقر مع الزمالك والنادي تواصل معه بشكل محترم، لكنني فوجئت بما قيل، وحتى تحدثت مع الكابتن أحمد شوبير، الذي أكد لي أن سيف وقع لبيراميدز من فترة".
وأشار: "أبناء النادي أولى من أي أحد، هم من حصدوا الدوري موسمين وحصدوا كأس مصر، وأتمنى من المسؤولين في النادي أن يراعوا أبناء النادي ويُحافظوا عليهم".
وأكمل: "يجب على النادي أن يوجه كلمة لهؤلاء الشباب وليس أنا، الزمالك هو بيتنا وهو من صنع أسماءنا، لكن نحن مؤثرون في شعبية وتاريخ القلعة البيضاء".
وأردف: "في اعتقادي أن سيف لو تم الحديث معه من المسؤولين أخلاقه فلن يسمح له بأن يرحل، هو لا يبحث عن الأموال في المقام الأول، بل يبحث عن المشاركة، لكن أن يلعب مباراة ويجلس احتياطيًا في أخرى هذا لا يصح.. وأمور لا أحب الخوض فيها".
يذكر أن اللاعب البالغ 23 عاما خاض مع الزمالك في الموسم الجاري 21 مباراة وسجل هدفا وصنع 2 في جميع المسابقات.
وإجمالا بقميص الفريق توج بلقب الدوري المصري مرتين وخاض بقميص الأبيض 34 مباراة سجل 2 وصنع 2.