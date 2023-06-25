فاروق جعفر يتحدث عن أزمة توقيع نجله لنادي بيراميدز (فيديو)

تحدث فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك الأسبق، عن أزمة نجله سيف، لاعب الفريق الأبيض الحالي، بعدما تردد عن توقيعه لنادي بيراميدز لمدة 4 مواسم، رغم اتفاق مسؤولي الزمالك معه على التجديد خلال الفترة الماضية بشكل رسمي.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الصادر بحقه حكم بعزله، قد ظهر في فيديو منذ أيام معلنا تمديد التعاقد مع سيف جعفر، في حضور اللاعب، ولكن لم يتم الكشف عن العقد الموقع.

فيما أشار الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عبر برنامجه: "قلنا سابقا إن سيف فاروق توصل لاتفاق فقط للتجديد مع الزمالك ولم يوقع، لأنه تقاضى بالفعل مقدم تعاقده من بيراميدز، وما تأكدنا منه من خلال مصدر في بيراميدز أن سيف فاروق جعفر وقع من شهر ونصف لهم بالفعل وتقاضى مقدما جراء هذا التعاقد والأمور حسمت بتوقيعه".