النصر يشارك في الملحق.. تحديد ممثلي السعودية في دوري أبطال آسيا

وأعلن الاتحاد السعودي في أبريل الماضي عن آلية المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، حيث سيشارك بطل نسخة الدوري 2022 مع بطل نسخة دوري 2023، بالإضافة إلى بطل كأس الملك 2023 بشكل مباشر في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بينما يشارك بطل كأس الملك 2022 في الملحق الآسيوي، وفي حالة تكرار أحد الأبطال، يشارك وصيف الدوري 2023 ثم وصيف الدوري 2022، ثم ثالث الدوري 2023.

ووفقا لما ذكره اتحاد الكرة السعودي عبر حسابه على تويتر، فإنه وفقا للائحة فإن أصحاب المقاعد المباشرة هم: الاتحاد بطل دوري موسم 2022-2023، والهلال بطل كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022-2023، والفيحاء بطل كأس 2021-2022.