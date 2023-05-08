أبرز ملامح موسم الهلال المقبل.. رحيل دياز وبقاء كاريلو ومحاولات ضم ميسي

كشفت تقارير صحفية عن أبرز ملامح الموسم الجديد لنادي الهلال السعودي، مع قرب انتهاء جولات دوري روشن السعودي، ومعاناة "الزعيم" إثر خسارته نهائي دوري أبطال آسيا على يد فريق أوراوا الياباني.

ويقف الهلال أمام فرصة أخيرة لإنقاذ موسمه عندما يلاقي الوحدة مساء الجمعة المقبل على كأس الملك.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الإثنين، في تقرير لها، فإن أول المغادرين لسفينة الهلال سيكون المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، موضحة أنه "لن يكمل عمله كمدرب للفريق، خصوصًا أن الزعيم عانى معه في تقلبات فنية هذا الموسم، وكان قريبًا من مغادرة منصبه أكثر من مرة".