أبرز ملامح موسم الهلال المقبل.. رحيل دياز وبقاء كاريلو ومحاولات ضم ميسي
كشفت تقارير صحفية عن أبرز ملامح الموسم الجديد لنادي الهلال السعودي، مع قرب انتهاء جولات دوري روشن السعودي، ومعاناة "الزعيم" إثر خسارته نهائي دوري أبطال آسيا على يد فريق أوراوا الياباني.
ويقف الهلال أمام فرصة أخيرة لإنقاذ موسمه عندما يلاقي الوحدة مساء الجمعة المقبل على كأس الملك.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الإثنين، في تقرير لها، فإن أول المغادرين لسفينة الهلال سيكون المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، موضحة أنه "لن يكمل عمله كمدرب للفريق، خصوصًا أن الزعيم عانى معه في تقلبات فنية هذا الموسم، وكان قريبًا من مغادرة منصبه أكثر من مرة".
وأوضح التقرير: "رغبة الإدارة كانت أن يصبح دياز مدربًا مؤقتًا لنهاية الموسم الماضي فقط، إلا أن النجاحات التي حققها الفريق تحت قيادته رغم خسارته لقب كأس الملك أسهمت ببقائه، خصوصًا مع تقارب الموسمين، وعدم وجود فترة زمنية كافية لحضور اسم فني جديد".
وكان دياز تولى تدريب الهلال في فبراير 2022 بعد إقالة البرتغالي ليوناردو جارديم، وفضلت الإدارة إعادة دياز لمعرفته بالفريق، وقدرته على التعامل مع المرحلة الحساسة في الموسم الماضي، حيث انتزع الفريق لقب الدوري تحت قيادته.
ملف اللاعبين المحترفين
وتطرقت الصحيفة للحديث عن ملف اللاعبين المحترفين بالفريق، موضحة أن "نهاية الموسم الحالي، ستشهد نهاية علاقة الهلال بثلاثة لاعبين، هم: النيجيري إيغالو، والأرجنتيني لوسيانو فييتو، بالإضافة إلى الكوري الجنوبي جيانغ هيون سو، ولن يكون الثنائي ،إيغالو وفييتو، حاضرًا في الفريق الموسم المقبل، أما جيانغ فلا تزال الصورة ضبابية حيال رحيله أو بقائه فترة أخرى".
وأشارت: "أما البيروفي أندري كاريلو والكولومبي غوستافو كويلار فسينتهي عقداهما في نهاية الموسم المقبل، ويتوقع أن يواصل كاريلو حضوره، إلا أن الأنباء تشير إلى إمكانية انتقال كويلار إلى البرازيل بعد العروض التي وصلت إليه، وستكون الحال مشابهة للمالي موسى ماريغا، إذ تبقى في عقد اللاعب الموسم المقبل إلا أن استمراريته ستكون خاضعة لتقييم فني".
وتابع التقرير: "أما ميشايل ديلغادو فبات يشكل عنصرًا أساسيًّا في الفريق، ويمتد عقده موسمين إضافيين، إلا أن استمراره أو رحيله لم يتضح بعد".
محاولات ضم ميسي
وأكدت الصحيفة سعي إدارة الهلال لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، في ظل تأكيدات بعدم تمديده.
وأوضح التقرير: "الهلال فتح باب المفاوضات مع ميسي منذ عدة أشهر، إذ تنتهي علاقته بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي الشهر الحالي، إلا أن النجم الأرجنتيني ما زال يترقب إمكانية عودته لفريق برشلونة الإسباني، ولكنه ما زال يمنح الهلال فرصة في حال تعثر انضمامه للبارسا أو أيٍّ من الأندية المنافسة في الدوريات الأوروبية".