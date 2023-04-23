الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين

وينتظر الفائز منهما المتأهل من مواجهة النصر والوحدة، التي ستقام غدا الإثنين، في نهائي البطولة الذي سيحدد موعده في وقت لاحق.

ويدخل الاتحاد ملعب المباراة بمعنويات عالية بعد تصدره دوري روشن مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

ويستهدف الهلال تحقيق الفوز على الاتحاد والوصول إلى المباراة النهائية لإنقاذ موسمه وضمان الخروج من الموسم الجاري بلقب محلي، خاصة بعد ابتعاده نظريا عن المنافسة في الدوري السعودي لصالح "العميد" المتصدر، مع التركيز على نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تنتظر الزعيم مواجهة نارية في نهائي القارة أمام أوراوا الياباني ذهابا وإيابا 29 أبريل و6 مايو.