الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين
يصطدم فريق الهلال بنظيره الاتحاد، مساء اليوم الأحد، في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وعبر الاتحاد إلى هذا الدور بعد عبور بوابة الفيحاء حامل اللقب بركلات الترجيح، في حين فاز الهلال على الفتح 3-1.
وينتظر الفائز منهما المتأهل من مواجهة النصر والوحدة، التي ستقام غدا الإثنين، في نهائي البطولة الذي سيحدد موعده في وقت لاحق.
ويدخل الاتحاد ملعب المباراة بمعنويات عالية بعد تصدره دوري روشن مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه.
ويستهدف الهلال تحقيق الفوز على الاتحاد والوصول إلى المباراة النهائية لإنقاذ موسمه وضمان الخروج من الموسم الجاري بلقب محلي، خاصة بعد ابتعاده نظريا عن المنافسة في الدوري السعودي لصالح "العميد" المتصدر، مع التركيز على نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تنتظر الزعيم مواجهة نارية في نهائي القارة أمام أوراوا الياباني ذهابا وإيابا 29 أبريل و6 مايو.
يتطلع الهلال لتحقيق اللقب وحصد بطولة الكأس السعودي للمرة العاشرة في تاريخه، وتخطي أقرب منافسيه الاتحاد الذي يشاركه الوصافة حاليا بـ9 ألقاب.
وستكون هذه المواجهة الثانية بين الهلال والاتحاد في الموسم الجاري بعد أن تقابلا في الدور الأول من دوري روشن السعودي خلال مباراة حسمها "الزعيم" بهدف نظيف، علما أنه ينتظرهما لقاء ثالث في 16 مايو المقبل لحساب الجولة 27 من الدوري.
تاريخيا، جمعت الهلال والاتحاد 10 مباريات سابقة في كأس الملك منذ عودة البطولة في 2008، حيث حقق "العميد" 4 انتصارات مقابل 2 للهلال، وحضر التعادل بينهما في 4 مواجهات.
موعد المباراة والقناة الناقلة
وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت مصر، وتنقل المواجهة عبر قناة SSC السعودية.