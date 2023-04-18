عقوبات على العين والوصل بسبب أحداث مباراة كأس رئيس الإمارات
أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عقوبات صارمة على العين والوصل؛ بسبب أحداث مؤسفة شهدتها مباراة متوترة في إياب الدور قبل النهائي لكأس رئيس الإمارات، يوم الجمعة الماضي.
وفاز العين 1-صفر على الوصل رغم طرد حارسه خالد عيسى بعد نصف ساعة تقريبا من البداية ليتأهل إلى النهائي.
وتفوق العين في إياب قبل النهائي بهذا الهدف، بعد التعادل دون أهداف في مباراة الذهاب، وسيواجه الشارقة على اللقب.
وقالت لجنة الانضباط في بيان: "اطلعت لجنة الانضباط على تقريري مراقب وحكم مباراة العين والوصل في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس رئيس الإمارات.
"قررت اللجنة إيقاف لاعب نادي الوصل توماس شنكالاي أربع مباريات وتغريمه ماليا بسبب اعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، وغرمت نادي الوصل 50 ألف درهم لقيام جماهيره بسلوكيات مسيئة لجمهور الفريق المنافس".
كما عاقبت اللجنة لاعب نادي العين خالد البلوشي بالإيقاف لمدة أربع مباريات وتغريمه ماليا "بسبب اعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة".
وقررت أيضا "منع هيثم العراقي أحد أفراد طاقم نادي العين من مرافقة فريقه لأربع مباريات وتغريمه 50 ألف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس.
"وفرضت غرامة مالية على نادي العين قدرها 50 ألف درهم بسبب قيام أحد جماهيره بسلوك غير رياضي تجاه لاعبي الفريق المنافس".
وفي واقعة أخرى بالمسابقة ذاتها، قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب نادي عجمان عبد الله صالح خميس المخيني ست مباريات وتغريمه ماليا "لسلوكه غير الرياضي مع جمهور الشارقة"، وفرضت غرامة مالية على نادي عجمان قدرها 50 ألف درهم "لقيام جماهيره بالنزول لأرض الملعب ومحاولة الاعتداء على حكم المباراة واستخدام القاذفات الورقية".
كما منعت مدرب حراس نادي عجمان عمر أحمد توفيق من مرافقة فريقه لمدة مباراتين وتغريمه ماليا بالإضافة إلى مصاريف الإصلاح لما أحدثه من تلفيات بعد المباراة.
وفرضت اللجنة غرامة مالية على نادي الشارقة قدرها 50 ألف درهم "لقيام جماهيره باستخدام الدخان وتوجيه عبارات غير لائقة لحكم المباراة والنزول لأرض الملعب"، بالإضافة لغرامة مالية لحصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في المباراة الواحدة.