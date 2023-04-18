عقوبات على العين والوصل بسبب أحداث مباراة كأس رئيس الإمارات

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عقوبات صارمة على العين والوصل؛ بسبب أحداث مؤسفة شهدتها مباراة متوترة في إياب الدور قبل النهائي لكأس رئيس الإمارات، يوم الجمعة الماضي.

وفاز العين 1-صفر على الوصل رغم طرد حارسه خالد عيسى بعد نصف ساعة تقريبا من البداية ليتأهل إلى النهائي.

وتفوق العين في إياب قبل النهائي بهذا الهدف، بعد التعادل دون أهداف في مباراة الذهاب، وسيواجه الشارقة على اللقب.