كاظمة الكويتي يتهم "مرتزقة الإعلام" بالتحريض على إيقاف لاعبيه

وجاء في بيان ناري لنادي كاظمة ضد من أسماهم "مرتزقة الإعلام": "نجح المرتزقة الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل عرقلة نادي كاظمة في كل شاردة وواردة ودفاعهم المستميت عن كل قرار، حتى لو كان ظالما، فقط أن يكون القرار ضد نجوم فريق كاظمة".

وأضاف البيان: "لذلك قام هؤلاء الصغار قدرا بالضغط على لجنة الانضباط في اتحاد الكرة من أجل إصدار عقوبات بحق لاعبي كاظمة وقاموا بالتهليل والتصفيق والرقص أمام المشاهدين وكأنهم أراجوزات أدوا المهمة، وكل ذلك من أجل إشباع نفوسهم الممتلئة بالعفن وبالحقد ضد نادي كاظمة الشامخ برجاله الذين يعملون من أجله بكل أمانة وصدق، وأزعجهم معانقة فريق كاظمة للقب كأس الأمير في نسخته الأخيرة وجعلهم يرتعدون خوفا من عودة السفير مجددا لمعانقة الألقاب وقاموا بالعمل علنا ضد السفير في كل ظهور مخجل لهم في القنوات الفضائية".

وتابع: "هؤلاء المنبوذون حتى من أقرب الناس لهم سواء في نادي كاظمة أو في غيره لدرجة أنهم أصبحوا مكشوفين للجميع، أصبحوا صبيانا يتلقون التعليمات وينفذون الأوامر التي تصلهم في كل مرة قبل الدخول للاستوديو في تحريض اللجان القضائية على إيقاف لاعب نادي كاظمة عماد عزي، الذي كان يستعد لمباراتين حاسمتين أمام العربي ونهائي كأس السوبر أمام الكويت الأحد 6 نوفمبر المقبل".

وشدد البيان: "لذلك نحمد الله أن من كان يدافع عنهم في السابق ويتهمنا بالشخصانية اكتشف الآن الحقيقة لمواقفهم الدنيئة ويعرف نوعية هؤلاء الشحاتين الذين خدعوا البعض، لكن الحقيقة ظهرت وكشفت معادنهم المترهلة أمام القاصي قبل الداني".

يذكر أن مبارك سعيد أقر بالخطأ الذي ارتكبه، وأبدى تقبله لأي عقوبة، خاصة أنه تسبب في دخول أحمد الرياحي لاعب القادسية، للمستشفى على خلفية ضربة المرفق التي وجهها له باتجاه الوجه والرأس.

وعانى الرياحي من فقدان الذاكرة لبعض الوقت، إلا أنه تعافى مؤخرا وعاد إلى التدريبات من جديد.