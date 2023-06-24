تقرير: 3 مدربين على رادار الهلال السعودي
كشف الصحفي الإيطالي رودي غالياتي، عن وجود 3 مدربين حاليا على رادار نادي الهلال السعودي للتعاقد مع أحدهم ليتولى مهمة قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي رحل بنهاية عقده.
وقال غاليتي، عبر حسابه الموثق على تويتر، اليوم السبت، إن "الهلال يريد الاستقرار على تعيين مدير فني جديد خلال الأسبوع المقبل".
وأضاف: "هناك 3 مدربين أعطوا الضوء الأخضر لمسؤولي النادي لقيادة أحدهم للفريق، وهم ماسيمليانو أليغري وجولين لوبيتيجي، وفونسيكا".
من جانبها، كشفت قناة "راي" الإيطالية، أن "أليغري، مدرب يوفنتوس، التقى مسؤولي الهلال في مونت كارلو، حيث قدموا له عرضا لقيادة الفريق لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية 30 مليون يورو، إضافة إلى مكافأة توقيع قدرها 10 ملايين يورو".
وقاد أليغري يوفنتوس خلال ولايته الثانية، في 108 مباريات دون التتويج بأي لقب، حقق الفوز في 58 وتعادل في 21 وخسر 29.
ودرب أليغري سابقا أندية سبال وليكو وساسولو وكالياري وميلان ويوفنتوس.
بينما يتولى لوبيتيجي حالياً الإدارة الفنية لنادي وولفرهامبتون الإنجليزي، منذ شهر نوفمبر الماضي، وقبلها قاد تدريب فريق ريال مدريد عام 2018.
بينما يتولى باولو فونسيكا، تدريب فريق ليل الفرنسي، وربطته تقارير مؤخرا بالهلال، حيث ينتهي تعاقده مع الفريق في 2024.
وكانت إدارة الهلال قد أبرمت أولى صفقاتها الصيفية بالتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز قادمًا من وولفرهامبتون.
وتسعى إدارة الهلال لحسم ملف المدرب قبل نهاية يونيو الجاري، قبل فتح ملف اللاعبين الأجانب؛ لضمان وجودهم في معسكر الفريق الصيفي بالنمسا.