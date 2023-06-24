تقرير: 3 مدربين على رادار الهلال السعودي

كشف الصحفي الإيطالي رودي غالياتي، عن وجود 3 مدربين حاليا على رادار نادي الهلال السعودي للتعاقد مع أحدهم ليتولى مهمة قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي رحل بنهاية عقده.

وقال غاليتي، عبر حسابه الموثق على تويتر، اليوم السبت، إن "الهلال يريد الاستقرار على تعيين مدير فني جديد خلال الأسبوع المقبل".

وأضاف: "هناك 3 مدربين أعطوا الضوء الأخضر لمسؤولي النادي لقيادة أحدهم للفريق، وهم ماسيمليانو أليغري وجولين لوبيتيجي، وفونسيكا".