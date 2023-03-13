شادي رياض ضمن قائمة منتخب المغرب المستدعاة لمباراتي البرازيل وبيرو
كشف وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم المباراتين الوديتين أمام البرازيل وبيرو، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في مارس الجاري.
وشهدت القائمة حضور شادي رياض، البالغ 19 عامًا، مدافع برشلونة (ب) للمرة الأولى، بعد أن ظهر مع الفريق الأول تحت قيادة تشافي هيرنانديز في مباراة.
كما يتواجد إبراهيم صلاح، البالغ 21 عامًا، لاعب رين المولود في بلجيكا، كما يظهر بينيامين بوشاري، البالغ 21 عامًا، لاعب وسط سانت إيتيان المولود بدوره في بلجيكا.
وينضم للمرة الأولى أيوب عمراوي، البالغ 18 عامًا، ظهير نيس، الذي خاض 3 مباريات في الدوري الفرنسي هذا الموسم.
بينما لم يظهر اسم إبراهيم دياز، لاعب ميلان، الذي كشفت تقارير عن عدم تأكده حتى اللحظة من تمثيل منتخب المغرب رغم اجتماعه أخيرًا بـ"الركراكي".
وكان المغرب حقق إنجازًا تاريخيًّا في النسخة الأخيرة من كأس العالم بعدما احتل المركز الرابع للمرة الأولى في تاريخه.
ويخوض منتخب المغرب المباراتين الوديتين أمام البرازيل في الملعب الكبير بطنجة في الـ25 من مارس، بينما يواجه بيرو يوم الـ28 من مارس في مدريد الإسبانية.
قائمة منتخب المغرب لمباراتي البرازيل وبيرو الوديتين
في حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، رضا التكناوتي، المهدي بنعبيد
خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، غانم سايس، نصير المزراوي، رياض شادي، أشرف داري، جواد الياميق، عبد الله عبقار، يحيى عطية الله، وأيوب عمراوي.
خط الوسط: سفيان أمرابط، عبد الحميد الصابيري، عزالدين أوناحي، بنجامين بوشواري، بلال الخنوس، عمران لوزا، وياسين كشتتا.
في الهجوم: حكيم زياش، عبد الصمد الزلزولي، زكرياء أبوخلال، يوسف النصيري، أنس الزعروري، وليد الشديرة، عبد الرزاق حمد الله، سفيان بوفال، وإبراهيم صلاح.