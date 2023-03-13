شادي رياض ضمن قائمة منتخب المغرب المستدعاة لمباراتي البرازيل وبيرو

كشف وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم المباراتين الوديتين أمام البرازيل وبيرو، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في مارس الجاري.

وشهدت القائمة حضور شادي رياض، البالغ 19 عامًا، مدافع برشلونة (ب) للمرة الأولى، بعد أن ظهر مع الفريق الأول تحت قيادة تشافي هيرنانديز في مباراة.

كما يتواجد إبراهيم صلاح، البالغ 21 عامًا، لاعب رين المولود في بلجيكا، كما يظهر بينيامين بوشاري، البالغ 21 عامًا، لاعب وسط سانت إيتيان المولود بدوره في بلجيكا.

وينضم للمرة الأولى أيوب عمراوي، البالغ 18 عامًا، ظهير نيس، الذي خاض 3 مباريات في الدوري الفرنسي هذا الموسم.