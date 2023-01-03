كريستيانو رونالدو: تعاقدت مع النصر للفوز بالألقاب.. وهدفي كسر الأرقام القياسية في آسيا (فيديو)
أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته الكبيرة بتواجده في الدوري السعودي من خلال نادي النصر، مؤكدا أن خطوته الحالية تمت دراستها جيدا.
وقال رونالدو في مؤتمره الصحفي: "فخور جداً باتخاذ هذا القرار الكبير.. في أوروبا فزت بكل شيء ولعبت في أكبر الأندية والآن موعد تحدٍ جديد.. عائلتي سعيدة جدا بالتواجد في السعودية وحصلت على مساندتهم وبالأخص أبنائي، كما أن السعوديين عبروا لي عن كرم الضيافة بعد وصولي أمس".
وأضاف: "مثلما قلت في السابق هذه فرصة ليست في عالم كرة القدم ولكن لتغيير العقلية المحيطة بكرة القدم، جاءتني الكثير من الفرص في أوروبا وكانت هناك اتصالات من أمريكا والبرتغال وأستراليا، ولكني أعطيت كلمتي لهذا النادي وعبرت عن طموحاتي لتطوير كرة القدم في هذا البلد الرائع.. أريد أن أغير وأكتسب تجربة جديدة، وأريد أيضا مساندة تجربة السيدات في عالم كرة القدم".
وتابع: "بالنسبة لي هذه نقلة نوعية أحترم قراراتي الشخصية ولا يهمني ما يقوله الآخرون، وأعرف أن الدوري السعودي فيه روح تنافسية كبيرة وشاهدت الكثير من المباريات خاصة في هذا الدوري، وأتمنى أن تكلل تجربتي بالنجاح، وأنا متواجد هنا للاستمتاع بتجربتي".
واستطرد: "أنا لاعب كرة قدم ومسرور جدا بالوجود هنا وكسرت كل الأرقام القياسية في أوروبا، وأريد كسر كل الأرقام القياسية أيضا في آسيا، جئت للاستمتاع والفوز بالألقاب وأكون جزءا من هذا البلد ومن مشروع تطوير كرة القدم، أنا محاط بالأشخاص الذين يجعلونني سعيدا".
ويوم الجمعة الماضي أعلن نادي النصر تعاقده رسميًّا مع كريستيانو رونالدو حتى عام 2025.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن رونالدو سجل 450 هدفًا في 438 مباراة مع ريال مدريد، وهو الهداف التاريخي للفريق، في حين سجل 145 هدفًا في فترتين مع مانشستر يونايتد الذي لعب له 346 مباراة، أما مع يوفنتوس فسجل 101 هدف في 134 مباراة.
وحصل رونالدو على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، وحصل على جائزة الفيفا "THE BEST" لأفضل لاعب في العالم مرتين عامي 2016 و2017.