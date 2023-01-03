كريستيانو رونالدو: تعاقدت مع النصر للفوز بالألقاب.. وهدفي كسر الأرقام القياسية في آسيا (فيديو)

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته الكبيرة بتواجده في الدوري السعودي من خلال نادي النصر، مؤكدا أن خطوته الحالية تمت دراستها جيدا.

وقال رونالدو في مؤتمره الصحفي: "فخور جداً باتخاذ هذا القرار الكبير.. في أوروبا فزت بكل شيء ولعبت في أكبر الأندية والآن موعد تحدٍ جديد.. عائلتي سعيدة جدا بالتواجد في السعودية وحصلت على مساندتهم وبالأخص أبنائي، كما أن السعوديين عبروا لي عن كرم الضيافة بعد وصولي أمس".

وأضاف: "مثلما قلت في السابق هذه فرصة ليست في عالم كرة القدم ولكن لتغيير العقلية المحيطة بكرة القدم، جاءتني الكثير من الفرص في أوروبا وكانت هناك اتصالات من أمريكا والبرتغال وأستراليا، ولكني أعطيت كلمتي لهذا النادي وعبرت عن طموحاتي لتطوير كرة القدم في هذا البلد الرائع.. أريد أن أغير وأكتسب تجربة جديدة، وأريد أيضا مساندة تجربة السيدات في عالم كرة القدم".