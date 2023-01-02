نادي بيراميدز يحسم الجدل بشأن رحيل عبدالله السعيد إلى الزمالك
كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حقيقة التقارير التي ربطت عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، بالانتقال إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وسبق لصانع ألعاب منتخب مصر السابق التوقيع للزمالك عام 2018، في صفقة أطلقت عليها إدارة الأبيض وقتها "صفقة القرن"، لكنها لم تتم في النهاية.
وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي، صباح اليوم الاثنين: "سألت أهم مسؤول في بيراميدز عن مسألة الانتقالات، ورد بوضوح شديد جدا أنه لا يوجد أي نوع من الحوارات بشأن انتقال عبدالله السعيد، وهو لاعب في النادي وسيكمل معنا الموسم، وأكد أن ناديه لم يتلق أي عرض من نادي الزمالك للاعب".
وأضاف: "كما أن المسؤول أكد لي أن ناديه استثماري وبالتالي ليس لديهم أي أزمة في مناقشة العروض الرسمية حال وصولها، وليس لديهم أي نية لترك عبدالله السعيد، ولكن إذا تلقى عرضا قويا ماليا حيث ستتم دراسته وقتها، ولكن حتى الآن لا يوجد أي نقاش بشأن رحيل اللاعب للزمالك، وهذا الكلام من المسؤول الأول عن التعاقدات والإدارة في بيراميدز".
تصريحات مرتضى منصور
وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد كشف حقيقة المفاوضات مع عبدالله السعيد، خلال فترة الانتقالات الجارية.
وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك، مساء أمس الأحد: "عبدالله السعيد لاعب موهوب، وإذا فضل الانتقال إلى الزمالك، فباب النادي مفتوح له ونرحب بالتعاقد معه بكل تأكيد".
وأضاف: "أقسم بالله لم أتحدث مع عبد الله السعيد، وإذا كان قراره أن يختم مشواره الكروي في الزمالك، فنحن نرحب به بكل تأكيد وقلوبنا مفتوحة له".
وتابع: "الزمالك لا يخطف لاعبين مثلما يفعل الأهلي الذي قام بخطف محمود كهربا، لذلك إذا رغبنا في التعاقد مع عبدالله السعيد، فسوف نتحدث مع السيد سالم الشمسي رئيس بيراميدز".
عبدالله السعيد، البالغ 37 عامًا، يتواجد في بيراميدز منذ انضمامه إليه في صفقة مفاجئة بشهر يناير 2019 عقب فترة احتراف في الأهلي السعودي.
وتوترت علاقة السعيد بناديه مؤخرًا على خلفية أزمة تسببت في استبعاده من قائمة الفريق.
وبدأ السعيد مسيرته في الإسماعيلي، قبل أن ينتقل إلى الأهلي عام 2011 ويقضي 7 مواسم في صفوفه فاز خلالها بالعديد من البطولات.
ولعب السعيد معارًا إلى كوبس الفنلندي لفترة قصيرة للحفاظ على لياقته البدنية قبل مونديال 2018، على خلفية استبعاده من قائمة الأهلي بعد خروج توقيعه للزمالك إلى النور.
وبعد فترة في الأهلي السعودي، عاد السعيد للملاعب المصرية من بوابة بيراميدز واستطاع كتابة التاريخ بدخول نادي المائة في الدوري المصري.
وخاض السعيد 55 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها 6 أهداف، وساهم في الوصول لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2017، وإلى نهائيات كأس العالم 2018 حيث صنع هدفًا.