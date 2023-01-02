نادي بيراميدز يحسم الجدل بشأن رحيل عبدالله السعيد إلى الزمالك

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حقيقة التقارير التي ربطت عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، بالانتقال إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وسبق لصانع ألعاب منتخب مصر السابق التوقيع للزمالك عام 2018، في صفقة أطلقت عليها إدارة الأبيض وقتها "صفقة القرن"، لكنها لم تتم في النهاية.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي، صباح اليوم الاثنين: "سألت أهم مسؤول في بيراميدز عن مسألة الانتقالات، ورد بوضوح شديد جدا أنه لا يوجد أي نوع من الحوارات بشأن انتقال عبدالله السعيد، وهو لاعب في النادي وسيكمل معنا الموسم، وأكد أن ناديه لم يتلق أي عرض من نادي الزمالك للاعب".

وأضاف: "كما أن المسؤول أكد لي أن ناديه استثماري وبالتالي ليس لديهم أي أزمة في مناقشة العروض الرسمية حال وصولها، وليس لديهم أي نية لترك عبدالله السعيد، ولكن إذا تلقى عرضا قويا ماليا حيث ستتم دراسته وقتها، ولكن حتى الآن لا يوجد أي نقاش بشأن رحيل اللاعب للزمالك، وهذا الكلام من المسؤول الأول عن التعاقدات والإدارة في بيراميدز".