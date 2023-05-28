سانتو يثير الغموض بشأن مستقبله مع الاتحاد.. وحمدالله يحتفل بـ"أقوى نسخة" للدوري السعودي (فيديو)
رفض المدرب نونو إسبريتو سانتو حسم مستقبله مع الاتحاد بعد أن قاده للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لأول مرة منذ 2009، يوم السبت.
وحسم الاتحاد اللقب قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة بعد الفوز 3-صفر على الفيحاء خارج ملعبه، وأصبح المدرب البرتغالي محبوب جماهير "العميد" بعد تحقيق لقب طال انتظاره بعدما كان يصارع الفريق للنجاة من الهبوط في مواسم سابقة.
لكن مدرب توتنهام هوتسبير وولفرهامبتون واندرارز وبورتو السابق أضفى الغموض بشأن مستقبله وسط شائعات حول رحيله بعد موسم واحد في السعودية.
وقال سانتو في تصريحات تلفزيونية عن هذه التكهنات: "أعيش يوما بيوم، اليوم احتفال وغدا عطلة ثم سنستعد للمباراة القادمة بنفس الالتزام والانضباط وأركز في هذا فقط".
وعين النادي المنتمي لجدة سانتو في يوليو العام الماضي بعقد يمتد حتى 2024 خلفا لكوزمين كونترا بعد إهدار صدارة الدوري بفارق كبير في الموسم الماضي لينتزع الهلال اللقب.
وأضاف: "أبارك للجميع، للاعبين والجماهير والأجهزة، الجماهير مصدر قوتنا سواء في جدة أو خارجها وأشكرها كثيرا، كان الموسم صعبا واجتهدنا منذ أول يوم".
وتابع: "واجهنا مشكلات عديدة وغابت عناصر بارزة وكان لا بد من العمل الجماعي المحكم للتفوق في منافسة شرسة امتدت حتى الرمق الأخير، كل فرق الدوري جيدة وواجهنا ضغوطا حتى النهاية".
وواصل: "استجاب اللاعبون بطريقة رائعة، واليوم لم نحقق مجرد فوز بل جاء بأداء رائع، العمل والتنظيم من الأسس التي لا نقاش فيها، واليوم قطعنا الخطوة الأخيرة وأنا سعيد للغاية".
حمدالله
من جانبه، عبر عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الاتحاد، عن سعادته بالفوز بالدوري السعودي، الذي أرسل فريقه إلى "العالمية" بعد "أقوى نسخة" للمسابقة على حد وصفه.
وضمن الاتحاد المشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية في ديسمبر المقبل بصفته بطل البلد المنظم للبطولة.
وقال المغربي حمدالله، الذي أسهم في فوز فريقه أيضا بكأس السوبر السعودي مطلع العام الجاري، في تصريحات تلفزيونية: "حقق الفريق لقبين وكنا نتمنى الفوز باللقب الثالث لكن الشيء الأهم هو الدوري الذي أرسلنا إلى العالمية".
وسيشارك الاتحاد في كأس العالم للأندية للمرة الثانية بعد التأهل لقبل النهائي بنسخة 2005 في اليابان.
وأضاف المهاجم البالغ عمره 32 عاما: "الفوز باللقب كان نتيجة العمل الكبير الذي قمنا به منذ الموسم الماضي".
"يعلم الجميع ما حدث في الموسم الماضي لكننا عملنا بقوة وهذه نتيجة العمل وهو (الفوز) بأقوى نسخة للدوري السعودي".
وخسر الاتحاد الدوري في الموسم الماضي لصالح الهلال في الأمتار الأخيرة من المسابقة بعدما أهدر تفوقه بفارق نقاط كبير.
وتابع هداف النصر السابق: "حين جئت للاتحاد كنت أعلم مدى الضغط ومطالب الجمهور. الفريق لم يفز بالدوري منذ 13-14 عاما وكان يجب أن نحصل عليه ونموت ونفوز بالدوري".
وينتظر حمدالله، متصدر هدافي الدوري برصيد 20 هدفا، رؤية جماهير الاتحاد في جدة، حين يستضيف الطائي، للاحتفال باللقب في المباراة الأخيرة بالموسم.
وأتم: "أتمنى أن تمضي الأيام سريعا حتى نحتفل مع الجماهير. بذلنا الكثير من الجهد وحان وقت الاحتفال".