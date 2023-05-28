سانتو يثير الغموض بشأن مستقبله مع الاتحاد.. وحمدالله يحتفل بـ"أقوى نسخة" للدوري السعودي (فيديو)

رفض المدرب نونو إسبريتو سانتو حسم مستقبله مع الاتحاد بعد أن قاده للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لأول مرة منذ 2009، يوم السبت.

وحسم الاتحاد اللقب قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة بعد الفوز 3-صفر على الفيحاء خارج ملعبه، وأصبح المدرب البرتغالي محبوب جماهير "العميد" بعد تحقيق لقب طال انتظاره بعدما كان يصارع الفريق للنجاة من الهبوط في مواسم سابقة.

لكن مدرب توتنهام هوتسبير وولفرهامبتون واندرارز وبورتو السابق أضفى الغموض بشأن مستقبله وسط شائعات حول رحيله بعد موسم واحد في السعودية.