لماذا تنازل كريستيانو رونالدو عن ضربة الجزاء لتاليسكا؟

أثارت لقطة تنازل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، عن تسديد ركلة الجزاء التي احتسبت لفريقه في مواجهة أبها، باللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، لصالح زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا، التساؤلات.

وقلب النصر تأخره بهدف أمام أبها للفوز بهدفين لهدف على ملعب مرسول بارك في إطار الجولة 21 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023.

وتقدم أبها بهدف لعبد الفتاح آدم في الدقيقة 26 بعدما انفرد بمرمى العقيدي لينتهي الشوط الأول بتفوق للنصر.

وفي الشوط الثاني من ركلة ثابتة صوب كريستيانو رونالدو كرة صاروخية في شباك ايباسي ليسجل التعادل للعالمي في الدقيقة 78 بينما نال زكريا سامي لاعب أبها بطاقة حمراء في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 86 منحت تقنية الفيديو ركلة جزاء للنصر منحها رونالدو لأنديرسون تاليسكا، الذي سجل ثاني أهداف العالمي ليفوز النصر بهدفين لهدف.