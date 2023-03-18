لماذا تنازل كريستيانو رونالدو عن ضربة الجزاء لتاليسكا؟
أثارت لقطة تنازل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، عن تسديد ركلة الجزاء التي احتسبت لفريقه في مواجهة أبها، باللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، لصالح زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا، التساؤلات.
وقلب النصر تأخره بهدف أمام أبها للفوز بهدفين لهدف على ملعب مرسول بارك في إطار الجولة 21 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023.
وتقدم أبها بهدف لعبد الفتاح آدم في الدقيقة 26 بعدما انفرد بمرمى العقيدي لينتهي الشوط الأول بتفوق للنصر.
وفي الشوط الثاني من ركلة ثابتة صوب كريستيانو رونالدو كرة صاروخية في شباك ايباسي ليسجل التعادل للعالمي في الدقيقة 78 بينما نال زكريا سامي لاعب أبها بطاقة حمراء في الدقيقة 81.
وفي الدقيقة 86 منحت تقنية الفيديو ركلة جزاء للنصر منحها رونالدو لأنديرسون تاليسكا، الذي سجل ثاني أهداف العالمي ليفوز النصر بهدفين لهدف.
وفسر العديد من المتابعين أن لفتة رونالدو مع النجم البرازيلي، جاءت بسبب عودته إلى الملاعب من إصابة طويلة، إضافة إلى منافسته على لقب الهداف، حيث خطف الصدارة المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي سجل "هاتريك" اليوم للاتحاد في شباك نظيره الفتح.
وتقدم حمدالله ليعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 15 هدفا، ويأتي خلفه البرازيلي تاليسكا، نجم النصر، برصيد 14 هدفا، ثم كارلوس ابريليو، لاعب الشباب، برصيد 12 هدفا.
وأنهى أبها المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد زكريا السوداني عقب هدف رونالدو بدقيقة واحدة بسبب حصوله على الإنذار الثاني.
وأصبح رصيد النصر 49 نقطة من 21 مباراة ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر الذي سحق الفتح 5-1 اليوم.
وكان النصر قد تفوق 3-1 على أبها يوم الثلاثاء الماضي في دور الثمانية لكأس الملك.