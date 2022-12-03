تقرير: ترشيح هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية لقيادة بلجيكا
كشف نبيل دجيليت، الصحفي بجريدة "فرانس فوتبول"، أن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، يحظى باهتمام كبير من جانب مسؤولي المنتخب البلجيكي، بعد توديع منافسات كأس العالم 2022.
وقال "دجيليت"، عبر حسابه على تويتر، اليوم السبت، إن المنتخب البلجيكي يفكر في تعيين رينارد مدربا للمنتخب الأول، ليحل محل الإسباني روبرتو مارتينيز الذي رحل عن قيادة المنتخب البلجيكي بعد الفشل في التأهل لدور الـ16 بكأس العالم المقامة حاليا في قطر.
وودع منتخب بلجيكا بطولة كأس العالم بعد تعادله سلبيا مع كرواتيا، وهزيمته أمام المغرب، وفوزه على كندا، ليحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويودع دور المجموعات.
وتولى الفرنسي رينارد، البالغ 53 عاما، تدريب الأخضر السعودي في يوليو 2019، ويمتلك سجلا مميزا على صعيد التدريب، حيث تسلم المهمة خلفا للمدرب السابق خوان أنتونيو بيزي، وبدأ مهمة بناء المنتخب السعودي في الفترة التي تلت الخروج من الدور الأول في كأس العالم 2018 ودور الـ16 في كأس آسيا 2019 في الإمارات.
وتحت قيادة رينارد ظهر المنتخب السعودي بصورة مميزة، ليتفوق على اليابان وأستراليا، ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية، وهو الأمر الذي جعل الاتحاد السعودي لكرة القدم يمدد عقده حتى 2027.
وسبق لرينارد التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب زامبيا 2012، خلال تجربته الثانية في العمل مدرباً لمنتخب وطني، ليتسلم بعدها تدريب منتخب ساحل العاج وقاده للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية 2015، ليصبح أول مدرب يحرز هذا اللقب مرتين مع منتخبين مختلفين.
وتولى المدرب الفرنسي تدريب منتخب المغرب ثلاث سنوات، إذ قاده لإنهاء فترة غياب لمدة 20 عاماً عن كأس العالم، بالتأهل إلى نسخة مونديال 2018 في روسيا، قبل الوداع من دور المجموعات، ثم غادر في 2019 بعد الخروج من دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية.
وفشل المنتخب السعودي في التأهل إلى دور ثمن النهائي، مع منتخب المكسيك، ليتأهل منتخبا الأرجنتين وبولندا للدور التالي متصدرين المجموعة الثالثة في كأس العالم.
فيما أشار موقع "sudinfo" البلجيكي إلى أن المستويات التي ظهر بها المنتخب السعودي، تحت قيادة رينارد، خاصة في مباراة الفوز (2-1) على الأرجنتين، دفعت منتخب بلجيكا إلى التفكير في التعاقد معه، رغم امتلاكه عقدًا مع الأخضر حتى 2027.