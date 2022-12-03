تقرير: ترشيح هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية لقيادة بلجيكا

كشف نبيل دجيليت، الصحفي بجريدة "فرانس فوتبول"، أن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، يحظى باهتمام كبير من جانب مسؤولي المنتخب البلجيكي، بعد توديع منافسات كأس العالم 2022.

وقال "دجيليت"، عبر حسابه على تويتر، اليوم السبت، إن المنتخب البلجيكي يفكر في تعيين رينارد مدربا للمنتخب الأول، ليحل محل الإسباني روبرتو مارتينيز الذي رحل عن قيادة المنتخب البلجيكي بعد الفشل في التأهل لدور الـ16 بكأس العالم المقامة حاليا في قطر.

وودع منتخب بلجيكا بطولة كأس العالم بعد تعادله سلبيا مع كرواتيا، وهزيمته أمام المغرب، وفوزه على كندا، ليحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويودع دور المجموعات.

وتولى الفرنسي رينارد، البالغ 53 عاما، تدريب الأخضر السعودي في يوليو 2019، ويمتلك سجلا مميزا على صعيد التدريب، حيث تسلم المهمة خلفا للمدرب السابق خوان أنتونيو بيزي، وبدأ مهمة بناء المنتخب السعودي في الفترة التي تلت الخروج من الدور الأول في كأس العالم 2018 ودور الـ16 في كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وتحت قيادة رينارد ظهر المنتخب السعودي بصورة مميزة، ليتفوق على اليابان وأستراليا، ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية، وهو الأمر الذي جعل الاتحاد السعودي لكرة القدم يمدد عقده حتى 2027.