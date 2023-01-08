خليجي 25.. "شارة القيادة" تسبب أزمة في منتخب الكويت بين فهد الهاجري وخالد إبراهيم (فيديو)
كشف الإعلامي عبد العزيز عطية عن حدوث أزمة في منتخب الكويت خلال مشاركته ببطولة "خليجي 25" بين الثنائي فهد الهاجري وخالد إبراهيم على شارة القيادة، وهي السبب وراء امتناع "الهاجري" عن المشاركة ضد قطر، أمس في بطولة "خليجي 25" المقامة في العراق.
وقال عبد العزيز عطية، عبر برنامج "الديربي": "حسب ما نما إلى علمي أنه في مباراة العراق الودية حدث نقاش بسبب من يرتدي شارة القيادة بين فهد الهاجري وخالد إبراهيم، واستلم وقتها شارة القيادة الهاجري، وكان أحد أفراد الجهاز الإداري دقق في الأرشيف ووجد أن الثنائي بدأا مسيرتهما الدولية في نفس اليوم أمام الفلبين، لكن إبراهيم كان أساسيا والهاجري احتياطيا، فذهبت الشارة لخالد محمد إبراهيم وتم حل الموضوع في المواجهة الودية".
وأضاف: "ولكن جئنا في بطولة خليجي 25 وحدث خلاف بين الثنائي، والهاجري قال لن ألعب إذا لم أكن القائد وحدث نفس الأمر من خالد إبراهيم، وكل بطولة نرى مشكلة إدارية".
وأحرزت قطر هدفين في الشوط الأول لتفوز 2-صفر على الكويت في افتتاح مشوارهما في المجموعة الثانية بكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25)، يوم السبت.
ومنح عمرو سراج التقدم لقطر بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة في الدقيقة 23.
وحصلت قطر على ركلة جزاء عن طريق أحمد علاء الذي انبرى ليسددها بنجاح في المرمى في الدقيقة 38.
وتتصدر قطر، التي تشارك بفريق تحت 23 عاما بالإضافة إلى عدد من لاعبي المنتخب الأول من بينهم لاعب الوسط عاصم مادبو، المجموعة بثلاث نقاط متفوقة بفارق الأهداف على البحرين حاملة اللقب التي انتصرت 2-1 على الإمارات، أمس.
وتلعب قطر ضد البحرين يوم الثلاثاء، بينما تلعب الكويت ضد الإمارات.
واستفادت قطر من الفرص التي أتيحت لها في الشوط الأول حيث افتتحت التسجيل عندما حاول علي أسد التمرير داخل منطقة الجزاء لكن الكرة اصطدمت بأحد مدافعي الكويت لتتهيأ أمام سراج الذي سددها مباشرة في الشباك.
وكاد سراج يسجل هدفا آخر بتسديدة مشابهة لكن الحارس سليمان عبد الغفور أبعدها ببراعة في الدقيقة 32.
وسدد أسد كرة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في دفاع الكويت ووصلت إلى علاء لكنه سقط بعد تدخل من مشاري غنام.
وانبرى علاء ليسدد الكرة بنجاح على يسار الحارس عبد الغفور.
ولم تقدم الكويت ما يذكر في الشوط الأول، لكن الوضع تغير بعد الاستراحة مع تحسن واضح في أداء الفريق.
وصنعت الكويت العديد من الفرص لكن هجوم الفريق سقط عدة مرات في التسلل.
وأهدر شبيب الخالدي فرصة تقليص الفارق عندما سدد الكرة في جسد الحارس مشعل برشم من مدى قريب في الدقيقة 55.
وسدد عبد الله غانم كرة قوية لكن برشم أبعدها بصعوبة إلى ركلة ركنية، كما سدد فيصل زايد كرة بجوار القائم قرب النهاية.
وأرسل زايد تمريرة عرضية لم تجد من يتابعها في المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وقال عبد الغفور حارس الكويت: "لم نقدم أداء سيئا، قدمنا ما علينا وكنا أفضل في الشوط الثاني.. لم نودع البطولة بعد، وسنلعب ضد الإمارات والبحرين لتحقيق الفوز والتأهل".