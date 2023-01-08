خليجي 25.. "شارة القيادة" تسبب أزمة في منتخب الكويت بين فهد الهاجري وخالد إبراهيم (فيديو)

كشف الإعلامي عبد العزيز عطية عن حدوث أزمة في منتخب الكويت خلال مشاركته ببطولة "خليجي 25" بين الثنائي فهد الهاجري وخالد إبراهيم على شارة القيادة، وهي السبب وراء امتناع "الهاجري" عن المشاركة ضد قطر، أمس في بطولة "خليجي 25" المقامة في العراق.

وقال عبد العزيز عطية، عبر برنامج "الديربي": "حسب ما نما إلى علمي أنه في مباراة العراق الودية حدث نقاش بسبب من يرتدي شارة القيادة بين فهد الهاجري وخالد إبراهيم، واستلم وقتها شارة القيادة الهاجري، وكان أحد أفراد الجهاز الإداري دقق في الأرشيف ووجد أن الثنائي بدأا مسيرتهما الدولية في نفس اليوم أمام الفلبين، لكن إبراهيم كان أساسيا والهاجري احتياطيا، فذهبت الشارة لخالد محمد إبراهيم وتم حل الموضوع في المواجهة الودية".

وأضاف: "ولكن جئنا في بطولة خليجي 25 وحدث خلاف بين الثنائي، والهاجري قال لن ألعب إذا لم أكن القائد وحدث نفس الأمر من خالد إبراهيم، وكل بطولة نرى مشكلة إدارية".