مدربا عمان والعراق يتحدثان عن مباراتهما المرتقبة في نهائي "خليجي 25"

قال الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب عمان، اليوم الأربعاء، إن التاريخ لا يعترف سوى بالفائزين بالألقاب، وذلك قبل مواجهة العراق صاحب الضيافة، غدًا الخميس، في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 25".

وأضاف برانكوفيتش في مؤتمر صحفي: "فخور باللاعبين لوصولنا للنهائي. لم يكن أمرًا سهلًا، متحمسون للعب أمام مدرجات ممتلئة".

مشيرًا إلى أن "المنتخب العراقي قوي جدًا على أرضه ووسط جمهوره، وهدفنا أيضًا الفوز، أتوقعها مباراة صعبة ولكني أثق في اللاعبين".

وتابع: "النهائيات تلعب لتحقيق الألقاب. وصولنا للنهائي أمر جيد لكن التاريخ يذكر فقط الفائزين بالألقاب. أعتبر منتخب عمان الأفضل مع احترامي لكل المنتخبات".

وأتم: "واجهنا العراق ثلاث مرات، وجميعها مختلفة، لن أعود للقاء الافتتاح، حللت لقاء العراق وقطر جيدًا".