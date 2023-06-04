اتحاد العاصمة يتوج بطلا لكأس الكونفدرالية الأفريقية رغم الخسارة أمام يانغ أفريكانز

أحرز اتحاد العاصمة الجزائري لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، رغم هزيمته 1-صفر أمام ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني، يوم السبت.

واستفاد اتحاد العاصمة من فوزه 2-1 في الذهاب في تنزانيا، الأسبوع الماضي، ليحصد اللقب مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بعد التعادل 2-2 في النتيجة الإجمالية.

ودخل اتحاد العاصمة المباراة مفعما بالثقة بعد انتصاره في الذهاب، واستدعاء أربعة لاعبين إلى تشكيلة منتخب الجزائر لأول مرة.

لكن البداية كانت كارثية عندما تسبب سعدي رضواني في ركلة جزاء لم يتردد الحكم في احتسابها بعد تدخله على كينيدي موسوندا، قبل اكتمال الدقيقة الخامسة.