قائمة منتخب العراق النهائية لخليجي 25

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن قائمة منتخب بلاده التي تستعد لخوض مباريات كأس الخليج العربي (خليجي 25)، والتي تنطلق بداية من يوم 6 يناير المقبل في مدينة البصرة.

ويستضيف العراق البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 1979، حيث استضافت العاصمة بغداد النسخة الخامسة وتوج المنتخب العراقي فيها بأول ألقابه الثلاثة التي يحفل بها سجل مشاركاته.

وتقام كأس الخليج العربي مرة واحدة كل عامين، وأوقعت قرعة خليجي 25 منتخبات العراق والسعودية واليمن وسلطنة عمان في المجموعة الأولى، وقطر والإمارات والكويت والبحرين حامل اللقب في المجموعة الثانية.

وسيبدأ المنتخب العراقي مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره منتخب اليمن، فيما سيخوض ثاني المباريات أمام منتخب السعودية، قبل أن ينهي مشواره بدور المجموعات من البطولة أمام منتخب عمان.