أهداف مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي (فيديو)

وضع إيغور كورونادو، فريق الاتحاد السعودي في المقدمة بتسجل أول الأهداف لفريقه في شباك الهلال، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع الـ 27 من عمر بطولة دوري روشن، على ملعب الملك فيصل بن فهد.

وشهدت الدقيقة التاسعة الهدف الأول للعميد عن طريق كورونادو، الذي استقبل الكرة داخل منطقة العمليات ليسكنها الشباك مباشرة.