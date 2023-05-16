أهداف مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي (فيديو)
وضع إيغور كورونادو، فريق الاتحاد السعودي في المقدمة بتسجل أول الأهداف لفريقه في شباك الهلال، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع الـ 27 من عمر بطولة دوري روشن، على ملعب الملك فيصل بن فهد.
وشهدت الدقيقة التاسعة الهدف الأول للعميد عن طريق كورونادو، الذي استقبل الكرة داخل منطقة العمليات ليسكنها الشباك مباشرة.
وفي الدقيقة 30 أضاف أحمد بامسعود الهدف الثاني للاتحاد.
وفي الدقيقة 41 قلص الهلال النتيجة عن طريق مصعب الجوير الذي سدد كرة قوية أخرجها الحارس من داخل المرمى، واحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية "الفار".
ويتصدر الاتحاد، جدول ترتيب دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2022-2023 برصيد 62 نقطة، وبفارق 5 نقاط، عن أقرب منافسيه النصر الذي يملك 57 نقطة، يليه الشباب ثالثًا برصيد 54 نقطة، ثم الهلال في المركز الرابع برصيد 49 نقطة، قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.
ويحتاج الاتحاد للتتويج بلقب الدوري السعودي هذا الموسم إلى 7 نقاط في مبارياته الأربع المتبقية، من أصل 12 نقطة متاحة له، دون النظره لنتائج النصر أقرب ملاحقيه.
ويمنّي الاتحاد النفس بمواصلة صحوته وتحقيق الفوز الـ20 هذا الموسم، لتعزيز صدارته بانتظار خدمة من الطائي لإسقاط النصر كي يصبح على بعد فوز وتعادل وحيد للظفر باللقب الأول منذ موسم 2008-2009.