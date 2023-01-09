خليجي 25.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السعودية ضد العراق
تقام، اليوم الاثنين، منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" التي تستضيفها العراق.
ويلتقي منتخب عمان منافسه اليمن، ثم تتجه الأنظار لمتابعة لقاء السعودية والعراق في المجموعة ذاتها.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة منتخبي السعودية ضد العراق في "خليجي 25".
الموعد والقنوات الناقلة
تقام مباراة السعودية والعراق على ملعب "البصرة" الدولي في الساعة السابعة والربع مساء اليوم الاثنين، بتوقيت السعودية والعراق.
ويدير اللقاء الحكم الإماراتي عادل النقبي، وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق عبد العزيز الزيد، كما تذاع عبر قناة الكأس 1 وقناة العراق الرياضية.
وتذاع المباراة أيضاً عبر قناة الرابعة الرياضية العراقية بصوت المعلق حسام الوائلي وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي وقناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض.
وتذاع أيضاً عبر قناة عمان الرياضية بصوت المعلق محمد الريامي وقناة البحرين الرياضية بصوت عمر عبد السميع وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.
ماذا يقول التاريخ؟
يتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط عقب فوزه على اليمن بنتيجة 2-0 بينما يحتل منتخب العراق المركز الثاني برصيد نقطة واحدة عقب تعادله مع عمان دون أهداف.
ويشهد التاريخ على العديد من المواجهات بين المنتخبين التي بدأت يوم 6 أبريل 1975 في تصفيات كأس آسيا وانتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 وكان آخرها في تجربة ودية يوم 15 أكتوبر 2018 وانتهت بالتعادل بنفس النتيجة.
وعلى صعيد بطولات كأس الخليج، تقابل المنتخبان 7 مرات وحقق المنتخب السعودي فوزين فقط مقابل 5 انتصارات للعراق.
وبدأت اللقاءات بفوز ساحق للمنتخب العراقي بنتيجة 7-1 في نسخة 1976 التي أقيمت في قطر ثم فاز منتخب العراق بنتيجة 2-0 في نسخة 1979 التي استضافها على بلاده.
وفي نسخة 1984، فاز منتخب العراق بنتيجة 4-0 بينما حقق المنتخب السعودي فوزه الأول على العراق في بطولات كأس الخليج في نسخة 1986 بنتيجة 2-1.
وتغلب منتخب العراق بنتيجة 2-0 في نسخة 1988، بينما فاز منتخب السعودية بنتيجة 1-0 في نسخة 2007 وتغلب المنتخب السعودي بنتيجة 2-0 في نسخة 2013.
أسلحة السعودية
يتطلع المنتخب السعودي لحصد الفوز الثاني في المجموعة وحسم تأهله إلى دور الأربعة بالبطولة بشكل رسمي.
وقال علي الرويعي، المدرب العام لمنتخب السعودية، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن منتخب بلاده يطمع في تحقيق اللقب ويسعى للفوز على حساب العراق.
وأكد الرويعي أن المنتخب السعودي يحترم جميع المنافسين ولا يخشى أحداً، موضحاً أن اللعب أمام الجماهير العراقية سيضفي الإثارة على الأجواء في هذه المواجهة.
ويعتمد المنتخب السعودي على تشكيلة تضم حارس المرمى نواف العقيدي وأمامه الرباعي قاسم لاجامي وزياد الصحفي ومد الله العليان وأحمد بامسعود في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط رياض شراحيلي وعوض الناشري وسميحان النابت بجانب مصعب الجوير وتركي العمار مع المهاجم رائد الغامدي.
وقال تامر مصطفى، مدرب الشباب السعودي السابق، لـ"إرم نيوز"، إن المباراة ستكون مهمة لأنها حاسمة في صراع التأهل إلى دور الأربعة.
وأشار إلى أن المنتخب العراقي لن يكون لقمة سائغة على ملعبه ووسط جماهيره، مؤكدًا أن اللعب بالصف الثاني لا يقلل من قوة المنتخب السعودي لأن هناك عناصر تملك الموهبة.
أوراق العراق
يطمع منتخب العراق في تحقيق أول فوز بالبطولة بعدما تعادل في الجولة الماضية مع عمان.
وقال الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني لمنتخب العراق، في المؤتمر الصحفي، إن التتويج بلقب كأس الخليج سيكون أمراً مهماً بالنسبة لمنتخب العراق ولكن الخسارة لا تعني نهاية العالم.
وأوضح أنه يجب تغيير أداء اللاعبين وسيتم بالفعل تغيير الأسلوب خلال المباراة من أجل تحقيق الفوز على حساب السعودية.
ومن المنتظر أن يعتمد منتخب العراق على تشكيلة تضم حارس المرمى جلال حسن وأمامه الرباعي علي فائز ومصطفى ناظم وحسين عمار وضرغام إسماعيل في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أمجد عطوان وبجواره أمير العماري وإبراهيم بايش وعلى الأطراف حسين علي وحسين جبار مع المهاجم أيمن حسين.
وقال صالح سدير، لاعب منتخب العراق السابق، لـ"إرم نيوز"، إن المنتخب العراقي سيكون شعاره البحث عن تحقيق الفوز، موضحاً أن العراق لديه القدرة على حصد الفوز بشرط التركيز أمام المرمى.
وأكد أن المنتخب العراقي عليه استغلال الحضور الجماهيري والتركيز في المواجهة من أجل حسم الفوز أمام السعودية.