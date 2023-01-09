خليجي 25.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السعودية ضد العراق

ماذا يقول التاريخ؟

يتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط عقب فوزه على اليمن بنتيجة 2-0 بينما يحتل منتخب العراق المركز الثاني برصيد نقطة واحدة عقب تعادله مع عمان دون أهداف.

ويشهد التاريخ على العديد من المواجهات بين المنتخبين التي بدأت يوم 6 أبريل 1975 في تصفيات كأس آسيا وانتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 وكان آخرها في تجربة ودية يوم 15 أكتوبر 2018 وانتهت بالتعادل بنفس النتيجة.

وعلى صعيد بطولات كأس الخليج، تقابل المنتخبان 7 مرات وحقق المنتخب السعودي فوزين فقط مقابل 5 انتصارات للعراق.

وبدأت اللقاءات بفوز ساحق للمنتخب العراقي بنتيجة 7-1 في نسخة 1976 التي أقيمت في قطر ثم فاز منتخب العراق بنتيجة 2-0 في نسخة 1979 التي استضافها على بلاده.

وفي نسخة 1984، فاز منتخب العراق بنتيجة 4-0 بينما حقق المنتخب السعودي فوزه الأول على العراق في بطولات كأس الخليج في نسخة 1986 بنتيجة 2-1.

وتغلب منتخب العراق بنتيجة 2-0 في نسخة 1988، بينما فاز منتخب السعودية بنتيجة 1-0 في نسخة 2007 وتغلب المنتخب السعودي بنتيجة 2-0 في نسخة 2013.