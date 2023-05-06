ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: الشارقة يتعادل مع دبا الفجيرة.. والظفرة يهزم الجزيرة
ارتكب عادل الحوسني حارس الشارقة خطأ فادحا ليكتفي فريقه بالتعادل 1-1 مع ضيفه دبا، فيما حقق البطائح المتعثر والظفرة الذي ودع دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بالفعل انتصارين مفاجئين، اليوم السبت.
ومرر الحوسني قائد وحارس الشارقة الكرة بالخطأ إلى غاندير برينو مهاجم دبا ليسددها في الشباك بالدقيقة 78.
وألغى هدف المهاجم البرازيلي تقدم الشارقة عبر الإسباني باكو ألكاسير بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية من زميله ماركوس ميلوني في الدقيقة 24.
وبات رصيد الشارقة 43 نقطة في المركز السادس، فيما تراجع دبا للمركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة بعد فوز البطائح 2-صفر على ضيفه النصر.
وخرج البطائح من منطقة الهبوط بفضل ثنائية للبرازيلي لورنسي دو في الدقيقتين 52 و80 في شباك النصر، ليرتفع رصيد الفريق إلى 21 نقطة في المركز 12 ويتقدم بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط قبل الجولة الأخيرة.
ووضع دو الهدف الأول بتسديدة رائعة من فوق رأس الحارس أحمد شامبيه، وأضاف الثاني بعد خمس دقائق من طرد حارس النصر، ليتجمد رصيد الفريق عند 24 نقطة في المركز العاشر.
وفي مفاجأة كبرى، حقق الظفرة، الذي ودع المسابقة بالفعل، انتصارا كبيرا 4-1 على ضيفه الجزيرة بطل الموسم قبل الماضي.
وافتتح سلطان الغافري رباعية الظفرة بتسديدة هائلة من منتصف ملعبه سكنت شباك علي خصيف حارس وقائد الجزيرة المتقدم من مرماه، في الدقيقة 21.
لكن بعدها بثماني دقائق أدرك علي مبخوت التعادل للجزيرة بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ليحرز هدفه 26 في المسابقة هذا الموسم متساويا مع كودجو لابا مهاجم العين و207 أهداف في تاريخ المسابقة.
وأعاد تياغو دي ليونكو الظفرة للمقدمة بتسديدة قوية من وضع انفراد في الدقيقة 54. وجعل وليد عمبر النتيجة 3-1 للظفرة بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من محمد رايحي.
واختتم دي ليونكو رباعية أصحاب الأرض في الدقيقة 77 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من رايحي.
وحقق الظفرة انتصاره الثالث في 25 مباراة، ليصبح رصيده 11 نقطة في ذيل الترتيب، فيما تراجع الجزيرة للمركز السابع برصيد 43 نقطة.