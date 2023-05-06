ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: الشارقة يتعادل مع دبا الفجيرة.. والظفرة يهزم الجزيرة

وخرج البطائح من منطقة الهبوط بفضل ثنائية للبرازيلي لورنسي دو في الدقيقتين 52 و80 في شباك النصر، ليرتفع رصيد الفريق إلى 21 نقطة في المركز 12 ويتقدم بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط قبل الجولة الأخيرة.

ووضع دو الهدف الأول بتسديدة رائعة من فوق رأس الحارس أحمد شامبيه، وأضاف الثاني بعد خمس دقائق من طرد حارس النصر، ليتجمد رصيد الفريق عند 24 نقطة في المركز العاشر.