الفرق المتأهلة وموعد قرعة دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد إجراء قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022-2023، بعد انتهاء دور المجموعات.

وحسم الوداد المغربي حامل اللقب صدارة المجموعة الأولى بالفوز 3-صفر على شبيبة القبائل الجزائري في الدار البيضاء، مساء السبت.

كما احتفظ الترجي التونسي بصدارة المجموعة الرابعة بعد تعادله دون أهداف مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري.

وضمن الفريقان التأهل لدور الثمانية قبل خوض الجولة الأخيرة بدور المجموعات، وتقدم الترجي بنقطة واحدة على مطارده الجزائري، فيما فقد الزمالك المصري والمريخ السوداني الأمل بعد الجولة السابقة.