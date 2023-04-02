الفرق المتأهلة وموعد قرعة دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد إجراء قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022-2023، بعد انتهاء دور المجموعات.
وحسم الوداد المغربي حامل اللقب صدارة المجموعة الأولى بالفوز 3-صفر على شبيبة القبائل الجزائري في الدار البيضاء، مساء السبت.
كما احتفظ الترجي التونسي بصدارة المجموعة الرابعة بعد تعادله دون أهداف مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري.
وضمن الفريقان التأهل لدور الثمانية قبل خوض الجولة الأخيرة بدور المجموعات، وتقدم الترجي بنقطة واحدة على مطارده الجزائري، فيما فقد الزمالك المصري والمريخ السوداني الأمل بعد الجولة السابقة.
ورفع الترجي، بطل أفريقيا أربع مرات آخرها في 2019، رصيده إلى 11 نقطة مقابل عشر نقاط لشباب بلوزداد.
بينما حقق الأهلي الفوز على نظيره الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، أمس.
وفي ما يلي الفرق المتأهلة لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2022-2023.
* المتأهلون من الصدارة:
الوداد (المغرب) - ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) - الرجاء (المغرب) - الترجي (تونس).
* المتأهلون من المركز الثاني:
شبيبة القبائل (الجزائر) - الأهلي (مصر) - سيمبا (تنزانيا) - شباب بلوزداد (الجزائر).
ومن المقرر أن تجرى قرعة دوري أبطال أفريقيا، يوم الأربعاء المقبل، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة، لتحديد مواجهات الدور ربع النهائي في البطولة.
ويلتقي المتصدرون مع أصحاب المركز الثاني، بشرط ألا يتواجه فريقان كانا في نفس المجموعة.
وتلعب مباراة الإياب على أرض الفرق المتصدرة.
والوداد حامل اللقب قد يواجه الأهلي، الأكثر تتويجا باللقب، أو شباب بلوزداد بطل الجزائر أو سيمبا التنزاني.
والأهلي البطل عشر مرات سيخوض قمة عربية أمام الوداد أو الرجاء أو الترجي.