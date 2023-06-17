منتخب جنوب أفريقيا يعبر المغرب بثنائية في تصفيات أمم أفريقيا 2024 (فيديو)

حقق منتخب جنوب أفريقيا فوزا ثمينا على حساب نظيره المغربي، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا (كوت ديفوار 2024).

وضمن المنتخبان المغربي والجنوب أفريقي مسبقا بطاقة العبور إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وسجل بيرسي تاو هدف جنوب أفريقيا الأول في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، بعد عرضية من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس المغرب منير المحمدي في السيطرة عليها لتسكن الشباك.