منتخب جنوب أفريقيا يعبر المغرب بثنائية في تصفيات أمم أفريقيا 2024 (فيديو)
حقق منتخب جنوب أفريقيا فوزا ثمينا على حساب نظيره المغربي، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا (كوت ديفوار 2024).
وضمن المنتخبان المغربي والجنوب أفريقي مسبقا بطاقة العبور إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل.
وسجل بيرسي تاو هدف جنوب أفريقيا الأول في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، بعد عرضية من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس المغرب منير المحمدي في السيطرة عليها لتسكن الشباك.
بينما أحرز زاخيلي ليباسا هدف جنوب أفريقيا الثاني في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بقدم ميهلالي مايامبيلا تصدى لها الحارس منير المحمدي لتصل إلى زاخيلي ويسددها داخل الشباك.
وشارك المحمدي أساسيا على حساب ياسين بونو، الذي فضل المدرب وليد الركراكي إراحته، مثلما فعل في المباراة الودية أمام الرأس الأخضر، يوم الإثنين الماضي.
وفي الدقيقة 60، قلص حكيم زياش النتيجة لمنتخب المغرب بهدف أول رائع بيسراه سكنت فيه الكرة شباك جنوب أفريقيا.
وحاول المنتخب المغربي البحث عن هدف التعادل فيما تبقى من دقائق، لكن دون أية محاولة سانحة للتسجيل، مقابل خطورة واضحة لجنوب أفريقيا التي كادت أن تحرز هدفا ثالثا عبر موكينا، لتنتهي النتيجة لصالح الأخير (2-1).
بهذا الفوز، رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى النقطة 7، ليحتل بها صدارة ترتيب المجموعة الحادية عشرة، بينما يتواجد المغرب في المركز الثاني، في وصافة المجموعة، ولديه 6 نقاط.
غينيا الاستوائية تهزم تونس وتتأهل
وفي مباراة أخرى، اقتنص منتخب غينيا الاستوائية بطاقة العبور لكأس أمم أفريقيا؛ عقب فوزه على ضيفه منتخب تونس بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة التاسعة للتصفيات.
وسجل إيميليو نسو هدف المباراة الوحيد لغينيا الاستوائية من ضربة جزاء في الدقيقة 85.
ورفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن تونس، التي ضمنت تأهلها للنهائيات؛ ليتأهل بدوره إلى النهائيات التي تنطلق في يناير 2024.
ويحتل منتخب بوتسوانا المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف منتخب ليبيا صاحب المركز الثالث.