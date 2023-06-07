راديو كتالونيا: ميسي رفض عرض الهلال السعودي
كشفت إذاعة "راديو كتالونيا" أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، رفض العرض الذي قُدِّم إليه للانتقال إلى الدوري السعودي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.
وقالت الإذاعة الإسبانية إن "ميسي رفض راتبًا سنويًّا بمبلغ مليار يورو من الهلال".
ويرغب برشلونة في استعادة قائده الأسبق بعد موسمين مع باريس سان جيرمان الذي رحل عنه فور انتهاء عقده مع نهاية موسم 2022/2023.
ولكن تأتي تلك الأنباء في ظل ما رصدته صحيفة "ذا أتلتيك" عن تقدم نادي إنتر ميامي بعرض قوي لضم ميسي، حيث يتضمن الكثير من المزايا على رأسها مساهمات مالية من أكبر رعاة تجاريين للدوري الأمريكي.
وقالت الصحيفة البرطانية الشهيرة، إن "شركة أبل ناقشت فكرة تقديم حصة من العائدات السنوية للأرجنتيني من المشتركين الجدد للبطاقات الموسمية لحضور المباريات، وجزء من حزمة البث التلفزيوني الخاص بالدوري على Apple TV".
فيما ناقشت شركة أديداس للملابس الرياضية، بعض الخطط لمحاولة إقناع ميسي بالانتقال إلى الدوري الأمريكي، من خلال تقديم عرض بتقاسم الأرباح بين اللاعب والشركة الألمانية والتي ستشمل حصول "ليو" على حصة من أي زيادة في أرباح أديداس الناتجة عن مشاركة اللاعب في الدوري الأمريكي.
وكانت تقارير إسبانية كشفت، أن برشلونة تقدَّم بعرضه إلى ميسي دون ضمانات حقيقية لبيع لاعبين ولكن مع ثقة بتطبيق خطة دراسة الجدوى المقدمة إلى رابطة الدوري الإسباني وبالتالي تسجيله بصورة طبيعية.
يذكر أن ميسي استهل مسيرته في "لا ماسيا" أكاديمية برشلونة عام 2000، وتم تصعيده للفريق الأول في 2004.
وحقق ميسي مع "البلوغرانا" الدوري الإسباني 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات في 2006 و2009 و2011 و2015.
وانتقل قائد المنتخب الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان، ليحقق لقب الدوري في موسمين متتاليين قبل نهاية عقده.