راديو كتالونيا: ميسي رفض عرض الهلال السعودي

ويرغب برشلونة في استعادة قائده الأسبق بعد موسمين مع باريس سان جيرمان الذي رحل عنه فور انتهاء عقده مع نهاية موسم 2022/2023.

ولكن تأتي تلك الأنباء في ظل ما رصدته صحيفة "ذا أتلتيك" عن تقدم نادي إنتر ميامي بعرض قوي لضم ميسي، حيث يتضمن الكثير من المزايا على رأسها مساهمات مالية من أكبر رعاة تجاريين للدوري الأمريكي.

وقالت الصحيفة البرطانية الشهيرة، إن "شركة أبل ناقشت فكرة تقديم حصة من العائدات السنوية للأرجنتيني من المشتركين الجدد للبطاقات الموسمية لحضور المباريات، وجزء من حزمة البث التلفزيوني الخاص بالدوري على Apple TV".

فيما ناقشت شركة أديداس للملابس الرياضية، بعض الخطط لمحاولة إقناع ميسي بالانتقال إلى الدوري الأمريكي، من خلال تقديم عرض بتقاسم الأرباح بين اللاعب والشركة الألمانية والتي ستشمل حصول "ليو" على حصة من أي زيادة في أرباح أديداس الناتجة عن مشاركة اللاعب في الدوري الأمريكي.