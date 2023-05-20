موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي

عوض الوداد المغربي حامل اللقب تأخره مرتين ليتعادل 2-2 مع مضيفه صن داونز ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت.

وكرر الوداد، حامل اللقب، موعده مع الأهلي في النهائي بعدما تفوق عليه 2-صفر العام الماضي.

ومع تقدم صن داونز 2-1 كان الفريق الجنوب أفريقي في طريقه للنهائي بعد التعادل بدون أهداف في الذهاب، لكن يحيى عطية الله أرسل تمريرة عرضية حولها موثوبي مفالا بالخطأ في مرماه قبل سبع دقائق من النهاية.

وعوض مدافع الوداد فشله في إبعاد تسديدة بيتر شالوليلي التي جاء منها الهدف الثاني لصن داونز في الدقيقة 79.