موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي
عوض الوداد المغربي حامل اللقب تأخره مرتين ليتعادل 2-2 مع مضيفه صن داونز ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت.
وكرر الوداد، حامل اللقب، موعده مع الأهلي في النهائي بعدما تفوق عليه 2-صفر العام الماضي.
ومع تقدم صن داونز 2-1 كان الفريق الجنوب أفريقي في طريقه للنهائي بعد التعادل بدون أهداف في الذهاب، لكن يحيى عطية الله أرسل تمريرة عرضية حولها موثوبي مفالا بالخطأ في مرماه قبل سبع دقائق من النهاية.
وعوض مدافع الوداد فشله في إبعاد تسديدة بيتر شالوليلي التي جاء منها الهدف الثاني لصن داونز في الدقيقة 79.
ومنح ثيمبا زواني التقدم لصاحب الأرض من تسديدة من مدى قريب بعد خطأ من مدافعي الوداد في إبعاد الكرة بعد خمس دقائق من الاستراحة.
وأدرك أيوب العملود التعادل للوداد بضربة رأس في الدقيقة 72.
ومن المقرر أن يضرب الوداد موعدًا مع الأهلي في نهائي عربي بدوري أبطال أفريقيا للنسخة الثانية على التوالي، حيث ستقام مباراة الذهاب في القاهرة يوم 4 يونيو المقبل، بينما ستلعب الإياب يوم 11 من نفس الشهر.
وكان الأهلي صعد لنهائي المسابقة للمرة الرابعة على التوالي، على حساب فريق الترجي الرياضي التونسي بعد الفوز عليه ذهابًا بنتيجة (3-0) على ملعب "حمادي العقربي"، ثم الفوز بنتيجة (1-0) في الإياب على ملعب "استاد القاهرة".