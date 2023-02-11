الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الترجي ضد المريخ في دوري أبطال أفريقيا
تستكمل، اليوم السبت، منافسات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويخرج الهلال السوداني لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في المجموعة الثانية، والتي تأجلت بها مباراة الأهلي المصري والقطن الكاميروني لمشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية.
ويحل شبيبة القبائل الجزائري ضيفًا على بيترو أتلتيكو الأنجولي في المجموعة الأولى التي تأجلت بها أيضًا مواجهة الوداد المغربي وفيتا كلوب الكونغولي لظروف انشغال الوداد بمونديال الأندية.
ويلتقي الترجي التونسي ضيفه المريخ السوداني في المجموعة الرابعة التي انطلقت، أمس الجمعة، بفوز شباب بلوزداد الجزائري على مضيفه الزمالك المصري بنتيجة 1-0 في إستاد القاهرة.
ويلعب أيضًا حوريا الغيني ضد سيمبا التنزاني في المجموعة الثالثة التي شهدت فوزًا عريضًا للرجاء المغربي على فايبرز الأوغندي بنتيجة 5-0 أمس الجمعة.
وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الترجي ضد المريخ في دوري أبطال أفريقيا.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "حمادي العقربي" في تونس بصافرة الحكم الإيفواري كاليلو تراوري، في الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، بتوقيت تونس، السادسة مساءً بتوقيت السودان.
وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4" بصوت المعلق جواد بده.
تاريخ المواجهات
يشهد التاريخ على العديد من المواجهات بين الترجي والمريخ بدأت في ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2010 وفاز الترجي ذهابًا على ملعبه بنتيجة 3-0 وتعادلا في الإياب بنتيجة 1-1 وتأهل الفريق التونسي.
وتجدد الموعد في ثمن نهائي نسخة دوري الأبطال، العام 2015، وفاز المريخ بنتيجة 1-0 ورد الترجي على ملعبه بالفوز بنتيجة 2-1، ولكن التأهل ذهب للمريخ بفضل التسجيل خارج الأرض.
وكان آخر لقاء بين الفريقين في البطولة العربية التي أقيمت في مصر، العام 2017، وتحديدًا بمرحلة المجموعات وفاز الترجي بنتيجة 2-0.
أسلحة الترجي
يحشد الترجي أسلحته أملًا في انطلاقة قوية لمشواره بمرحلة المجموعات بعدما تخطى الفريق التونسي الدور التمهيدي بصعوبة على حساب بلاتو يونايتد النيجيري بالفوز بنتيجة 1-0 في تونس عقب الخسارة بنتيجة 1-2 في نيجيريا والاستفادة من قاعدة التسجيل خارج الأرض.
ويقود الفريق المدير الفني القدير نبيل معلول، صاحب الـ60 عامًا، الذي سبق له قيادة الترجي مرتين سابقتين كما يملك تاريخًا طويلًا من التجارب مع منتخب تونس وأيضًا منتخب سوريا، ومنتخب الكويت، ونادي الدحيل القطري، والكويت الكويتي، وسبق له تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا مع الترجي العام 2011.
ويحتل الترجي صدارة ترتيب المجموعة الأولى في الدوري التونسي وتأهل للمرحلة النهائية لحسم التتويج.
وقال نبيل معلول في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن ضربة البداية في مشوار مرحلة المجموعات بدوري الأبطال مهمة للغاية، موضحًا أنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن فريق المريخ من خلال متابعته وهو منافس قوي ومميز.
وأشار إلى أن فريقه يمر حاليًا بمرحلة انتقالية وتجديد دماء ولا يملك سوى عناصر قليلة فازت من قبل بلقب دوري الأبطال موضحًا أن الروح الجماعية سلاح الترجي في دوري الأبطال لتحقيق نتائج طيبة.
ويعتمد الترجي في مباراة المريخ على تشكيلة تضم حارس المرمى المعز بن شريفية، وأمامه الرباعي: ياسين مريح، ومحمد أمين توجاي، ورائد بوشنيبة، ومحمد أمين بن حميدة، في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط فوسيني كوليبالي، وبجواره محمد علي بن رمضان، وأمامهما أنيس البدري، وعلى الأطراف حمدو الهوني، وصابر بوغرين، مع المهاجم رياض بن عياد.
أوراق المريخ
يسعى المريخ إلى تقديم بداية قوية في مستهل مشوار مرحلة المجموعات، وتخطى الفريق السوداني عقبة أرتا سيد بطل جيبوتي في الدور التمهيدي الأول بنتيجة 2-1 ذهابًا والتعادل بدون أهداف ثم تجاوز الأهلي طرابلس الليبي بالفوز بنتيجة 2-0 ثم الخسارة بنتيجة 1-3.
ويقود المريخ المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو صاحب الـ65 عامًا الذي سبق له تدريب المريخ والهلال في السودان والإسماعيلي المصري، ونجران السعودي.
ويحتل المريخ المركز الثاني في ترتيب الدوري السوداني بعد نهاية الدور الأول برصيد 42 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.
وقال ريكاردو في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن أداء فريقه في المباريات الودية لا يعبر عن واقع الفريق، مؤكدًا أن الجميع سيشاهد صورة مختلفة من المريخ، وسيلعب لتحقيق نتيجة إيجابية في تونس.
وانتقد المدرب البرازيلي عدم خوض فريقه المران الرئيس على ملعب حمادي العقربي الذي يستضيف المباراة، مؤكدًا أنه لا يعلم المسؤول عن هذا القرار ولكن هذا الأمر ليس عادلًا.
ويعتمد المريخ على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد المصطفى، وأمامه الرباعي: أليكس دا سيلفا، وحمزة داوود، ومصطفى كرشوم، ومازن محمدين، في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط سيرجيو رافائيل، والسماني الصاوي، والتاج يعقوب، مع ثلاثي الهجوم: ماتيوس كوتيلو، والجزولي نوح، وباولو سيرجيو.
وقال اللاعب التونسي السابق يامن بن ذكري لـ"إرم نيوز"، إن الترجي يبدو الأوفر حظًا لأنه الأكثر استقرارًا وهدوءًا، موضحًا أن المريخ لن يكون منافسًا سهلًا.
وأشار إلى أن الترجي لديه بعض العناصر المميزة ولكن أقوى أسلحة الفريق خبرة المدرب نبيل معلول، مؤكداً أن حمدو الهوني إذا استرد مستواه سيكون إضافة مهمة للفريق.
وأوضح أن المريخ لديه بعص العناصر الأجانب مثل ماتيوس، وباولو، وسيرجيو رافائيل، مؤكدًا أن المدرب ريكاردو لديه تجارب عديدة ويستطيع النجاح مع المريخ، ولكن هذه المجموعة هي الأصعب بكل المقاييس في دوري الأبطال.