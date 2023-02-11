الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الترجي ضد المريخ في دوري أبطال أفريقيا

تستكمل، اليوم السبت، منافسات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخرج الهلال السوداني لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في المجموعة الثانية، والتي تأجلت بها مباراة الأهلي المصري والقطن الكاميروني لمشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية.

ويحل شبيبة القبائل الجزائري ضيفًا على بيترو أتلتيكو الأنجولي في المجموعة الأولى التي تأجلت بها أيضًا مواجهة الوداد المغربي وفيتا كلوب الكونغولي لظروف انشغال الوداد بمونديال الأندية.

ويلتقي الترجي التونسي ضيفه المريخ السوداني في المجموعة الرابعة التي انطلقت، أمس الجمعة، بفوز شباب بلوزداد الجزائري على مضيفه الزمالك المصري بنتيجة 1-0 في إستاد القاهرة.

ويلعب أيضًا حوريا الغيني ضد سيمبا التنزاني في المجموعة الثالثة التي شهدت فوزًا عريضًا للرجاء المغربي على فايبرز الأوغندي بنتيجة 5-0 أمس الجمعة.

وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الترجي ضد المريخ في دوري أبطال أفريقيا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "حمادي العقربي" في تونس بصافرة الحكم الإيفواري كاليلو تراوري، في الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، بتوقيت تونس، السادسة مساءً بتوقيت السودان.

وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4" بصوت المعلق جواد بده.