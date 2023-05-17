الهلال يستهدف التعاقد مع هوغو لوريس حارس توتنهام.. وتيتي يقترب من قيادة "الزعيم"

وبجانب عرض الهلال يمتلك الحارس الفرنسي الذي يمتد عقده إلى صيف 2024 عدة عروض أخرى أبرزها عرض نادي تشيلسي، وقد يعزز قبوله رغبته في خوض المنافسات الأوروبية مقارنة بعرض الهلال السعودي الذي سيكون براتب مغرٍ يبلغ ثلاثة أضعاف راتبه الحالي.

صاحب الـ36 عامًا أمضى مع نادي توتنهام 11 عامًا قادمًا من نادي ليون الفرنسي مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

وأعلن ريان ماسون، مدرب توتنهام هوتسبير، في وقت سابق، انتهاء موسم لوريس، وذلك بسبب الإصابة التي تعرَّض لها في مباراة السبيرز أمام نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت المباراة الأخيرة التي شارك بها لوريس مع توتنهام أمام نيوكاسل، وخرج منها على إثر إصابته، انتهت بخسارة فريقه بسداسية مقابل هدف وحيد، كما إن هناك تكهنات برحيله في الصيف المقبل بنسبة كبيرة.