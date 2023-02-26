الأهلي يكتفي بالتعادل مع صن داونز وموقفه يتأزم في دوري أبطال أفريقيا

اكتفى الأهلي بتعادل مخيب 2-2 مع ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا، ليتأزم موقفه في البطولة، اليوم السبت.

وحافظ صن داونز على صدارة المجموعة الثانية بسبع نقاط من ثلاث مباريات متقدما بنقطة واحدة على الهلال السوداني ثاني الترتيب.

وحصد الأهلي أول نقطة في مباراتين قبل مواجهة القطن الكاميروني متذيل الترتيب بدون رصيد في مباراة مؤجلة يوم الجمعة.

الأهلي سقط مهزومًا (1-0) على يد الهلال السوداني في أولى مبارياته بدوري أبطال أفريقيا، فيما حصد صن داونز العلامة الكاملة، بالفوز على كل من الهلال السوداني والقطن الكاميروني على الترتيب.

وحصد الأهلي أول نقطة له في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.