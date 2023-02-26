الأهلي يكتفي بالتعادل مع صن داونز وموقفه يتأزم في دوري أبطال أفريقيا
اكتفى الأهلي بتعادل مخيب 2-2 مع ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا، ليتأزم موقفه في البطولة، اليوم السبت.
وحافظ صن داونز على صدارة المجموعة الثانية بسبع نقاط من ثلاث مباريات متقدما بنقطة واحدة على الهلال السوداني ثاني الترتيب.
وحصد الأهلي أول نقطة في مباراتين قبل مواجهة القطن الكاميروني متذيل الترتيب بدون رصيد في مباراة مؤجلة يوم الجمعة.
الأهلي سقط مهزومًا (1-0) على يد الهلال السوداني في أولى مبارياته بدوري أبطال أفريقيا، فيما حصد صن داونز العلامة الكاملة، بالفوز على كل من الهلال السوداني والقطن الكاميروني على الترتيب.
وحصد الأهلي أول نقطة له في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
وأصبحت مهمة الأهلي معقدة في دوري أبطال أفريقيا، بعدما وصل الهلال السوداني إلى 6 نقاط من 3 مباريات، إلى جانب صن داونز صاحب الصدارة بـ7 نقاط من 3 جولات.
تمكن شالوليلي من تسجيل هدف أول لصالح الفريق الجنوب أفريقي، بالدقيقة 34، بعدما تلقى عرضية أرضية متقنة، ليسكن الكرة في شباك الشناوي، مع أخطاء دفاعية.
وأهدر محمد هاني ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 51، بعدما تحصل عليها بيرسي تاو.
واستطاع محمد عبد المنعم إحراز هدف التعادل لصالح الأهلي في الدقيقة 59، إثر رأسية قوية لم يتمكن حارس صن داونز من التعامل معها.
ونجح الأهلي في التقدم (2-1) عن طريق حسين الشحات، الذي استلم تمريرة طولية من الشناوي، ثم راوغ أحد لاعبي صن داونز، قبل أن يصوب كرة رائعة في مرمى الفريق الجنوب أفريقي، بالدقيقة 74.
واستطاع صن داونز العودة مجددًا في المباراة، ناجحًا في هز شباك الأهلي بالدقيقة 80، عن طريق البديل مورينا، ليتعادل الفريقان بهدفين لمثلهما.