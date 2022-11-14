قائمة منتخب تونس في كأس العالم 2022
كشف جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، عن قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لخوض منافسات بطولة كأس العالم، قطر 2022.
ويُشارك المنتخب التونسي في البطولة للمرة السادسة في تاريخه، ليتواجد في صدارة أكثر المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم عبر التاريخ، بجانب السعودية والمغرب.
وتأهل منتخب تونس، بعد أن تصدر المجموعة الثانية في التصفيات الأفريقية، وفاز على مالي في المباراة الفاصلة بهدف دون رد، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب.
ويقع "نسور قرطاج" في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخب فرنسا حامل اللقب، وأستراليا، والدنمارك.
وجاءت قائمة تونس في كأس العالم، كالآتي:
في حراسة المرمى: أيمن دحمان، بشير بن سعيد، أيمن البلبولي، ومعز حسن.
خط الدفاع: منتصر الطالبي، ياسين مرياح، ديلان برون، بلال العيفة، نادر الغندري، علي معلول، علي العابدي، وجدي كشريدة، محمد دراغر، وعيسى العيدوني.
خط الوسط: إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، محمد بن رمضان، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري، وأنيس بن سليمان.
الهجوم: يوسف المساكني، وهبي الخزري، ياسين الخنيسي، نعيم السليتي، عصام الجبالي، وسيف الدين الجزيري.